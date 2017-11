Formación

Josep Brugada Terradellas, Licenciado en Medicina y Cirugía y Doctor en Medicina (Cum Laude) por la Universidad de Barcelona , Especialista Cardiología ( Universidad de Montpelier I) , Especialidad en Biología y Medicina del Deporte (Universidad de Montpelier I), Máster en Dirección de Servicios Integrados de Salud (ESADE Business School).

Actividad profesional

Ha sido Director Médico del Hospital Clínic de Barcelona hasta Julio de 2014 y Director del Instituto del Tórax en el mismo hospital hasta Octubre de 2008. Actualmente es Consultor Senior del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona, Jefe de la Sección de Arritmias del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu, y Presidente Pasado de la Sociedad Europea de Arritmias Cardíacas.

Publicaciones

En cuanto a la experiencia editorial y publicaciones, ha publicado a día de hoy más de 400 artículos originales (Nature, New England Journal of Medicine, The Lancet, Circulation, JACC, etc), teniendo un índice H de 55. Es miembro de numerosas sociedades científicas y ha revisado artículos para las revistas nacionales e internacionales de más prestigio (Pace, Circulation, Journal of Cardiovscular Electrophysiology, European Heart Journal…) y fue nombrado Deputy Editor de la revista European Heart Journal en 2009.

Ha sido profesor asociado en la Universidad de Limburgo, Holanda entre 1987 y 1991 y actualmente es profesor del departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona desde 1998 y ha formado a 97 especialistas en electrofisiología cardíaca en la Unidad de Arritmias del Hospital Clínic. Ha impartido más de 100 cursos para estudiantes, profesores, residentes, tutores, etc. Ha codirigido varios cursos de doctorado y ha puesto en marcha como Presidente de la Sociedad Europea de Arritmias un programa de formación y acreditación de los especialistas en electrofisiología cardiaca que se está utilizando como modelo en otras áreas de la medicina. En 2012 obtuvo la Acreditación para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

En el campo de la Investigación, su mayor logro ha sido la descripción, junto a su hermano Pedro de un síndrome causante de muerte súbita que figura en todos los libros de medicina como Síndrome de Brugada. Posteriormente, con la colaboración del tercer hermano cardiólogo - genetista, Ramón, describieron la causa genética del mismo e identificaron las mutaciones responsables de la alteración en el funcionamiento del canal de sodio cardiaco.