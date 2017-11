Harald zur Hausen: "La vacunación es el método más eficaz para prevenir algunos tipos de cáncer"

En el marco de dicho evento que se ha celebrado en Matadero (Madrid), en la Casa del Lector, el Nobel de Medicina ha ofrecido la ponencia magistral 'Perspectivas en la prevención del cáncer y enfermedades crónicas' (“Perspectives for Prevention of Cancers and Chronic Disease”).

El médico alemán, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008 por sus investigaciones que descubrieron la relación del Virus del Papiloma Humano y el cáncer de cuello de útero, ha articulado su conferencia alrededor de los virus y las bacterias que causan cáncer, y cómo las vacunas contra estos agentes pueden prevenir la enfermedad.

Después de la intervención de Harald zur Hausen, ha tenido lugar una mesa redonda que ha contado, además de con la intervención del Premio Nobel de Medicina, con prestigiosas figuras de la investigación científica en España como María Blasco, directora del CNIO; Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) y miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales; y Pilar Garrido, oncóloga médica jefe de Sección en el Hospital Ramón y Cajal, profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá y presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

"Mi mensaje está centrado en que prevenir es mejor que curar, sobre todo para niños y jóvenes y generaciones futuras", ha asegurado Zur Hausen durante la rueda de prensa ofrecida a medios.

"Hay muchas posibilidades de prevenir, empezando por controlar hábitos dañinos, obesidad, consumo de alcohol o factores comportamentales", ha asegurado para apuntar el "segundo modo de prevención o prevención secundaria: el testaje, es decir, detectar las células cancerígenas lo más pronto posible, en el caso del cáncer de colon la tasa puede reducirse entre un 70-80%".

"El tercer modo de prevención y quizá el más interesante y uno de los desarrollos más recientes es el que tiene que ver cuando adquirimos infecciones, hepatitis B o C que pueden llevar a distintos canceres, como el de hígado. Ya hay modalidades terapéuticas que han desarrollado formas de combatirlo, como en China y Thailandia”, ha añadido, para comentar que "un ejemplo fantástico de avance con este modo terapéutico se ha utilizado con gente de VIH e incluso sida. Y se ha podido reducir la carga viral y reducir muchos aspectos de la infección y la inmunodepresión". "La inmunosupresión puede dar lugar a tumores: sarcomas, problemas de piel, linfomas. Algunos tratamientos previenen bien este tipo de problemas", ha manifestado.

"Hoy día estimamos que alrededor del 21% de los casos de cáncer pueden relacionarse con infecciones de virus, bacterias o parásitos, lo que tiene implicaciones en la prevención del cáncer". En algunos casos, como en el virus de la hepatitis B (HBV) y en varios tipos de virus del papiloma humano considerados de alto riesgo, ya existen vacunas que previenen la infección y, por tanto, el desarrollo de un tumor. El Nobel de Medicina ha explicado cómo la investigación sigue desvelando nuevas líneas de actuación en este sentido.

"Un último enfoque de prevención, muy interesante para enfermedades degenerativas como la esclerosos múltiple es una nueva vía que potencia el uso de vacunas para su tratamiento", ha continuado el científico para apostillar: “Diría que la prevención es el método más efectivo y más económico, por eso creo en la vacunación como uno de los métodos más efectivos de prevención”.

La vacuna del VPH, también en niños

Preguntado por la polémica que genera la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en España, el Nobel ha argumentado que "esta vacuna en concreto es de las más seguras, solamente hay un caso de efecto adverso por cada 100.000".

"El problema, de forma genérica, es que no tenemos suficiente población vacunada, debe ser suministrada antes de tener relaciones sexuales, hay muy pocos países donde las niñas de 9 a 14 años que puede ser vacunadas lo son en porcentajes superiores al 80%. En China e Indonesia se acaba de iniciar un proceso, pero creo que han empezado con diez años de retraso”, ha añadido.

"No solo hay poca población vacunada, sino que hay hombres homosexuales y bisexuales que pueden contribuir a aumentar el riesgo de esta enfermedad”.

Así, ha remarcado: "Soy un firme defensor de vacunar también a los niños con ese segmento de edad: 9-14 años, son los principales transmisores. Los hombres suelen tener entre los 15 y 40 años más relaciones que las mujeres”. Sobre las perspectivas futuras de la eliminación de este virus, Zur Hausen ha vaticinado que “no veremos una erradicación completa, pero estaremos en condiciones de reducirlo drásticamente”.

Mayor implicación de los gobiernos

Preguntado en rueda de prensa por la implicación de los gobiernos, el profesor ha manifestado que "no hacen lo suficiente, dedican el 3% del gasto sanitario a prevención, es una situación deplorable”. En este sentido, además de preocupante, es poco alentador para los científicos del mañana: “Los estudiantes de Medicina o con postgraduados no reciben suficiente información o creen que la prevención no es tan necesaria, se necesita saber más y conocer más sobre la prevención”.

"Necesitamos una mayor consciencia por parte de las autoridades sanitarias", ha remarcado.Preguntado sobre si las campañas contra el tabaquismo tienen un efecto en la disminución de los cánceres, el profesor alemán ha comentado que "las campañas que ya se han realizado parecen haber sido eficaces en el hábito del tabaco, el cáncer de pulmón ha bajado en los países que han hecho campañas fuertes sobre ello. Necesitamos mayor concienciación en el papel que juegan la obesidad y el alcohol, así como en evitar dietas con excesivo contenido en grasas”.

“Permítame decir que la obesidad esta aumentado globalmente de forma continua, tenemos que hacer más para evitarlo”, ha recomendado. Para finalizar la rueda de prensa, Zur Hausen ha insistido en la importancia de la vacunación en general: "Pediría a quien tiene dudas sobre la vacunación de sus hijos que no hacerlo pone en riesgo a sus niños y a las zonas donde viven; las vacunas que suministraron a nuestros padres y abuelos han contribuido a que la salud en general este actualmente mejor. Hay que recordar que el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Cómo el periodo medio de la infección y la aparición del cáncer oscila entre los 15-20 años, esa es la razón por la que mucha gente puede pensar que no hay riesgo”.

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha tomado la palabra antes de que el Nobel de Medicina ofreciera su ponencia magistral asegurando que “me hace especial ilusión, en estos tiempos que corren, hablar de temas que afectan de verdad a la vida de la gente”.

La científica y directora del CNIO María Blasco ha querido resaltar que “para el CNIO, todos los días son el día de la investigación del cáncer, pero este año hemos querido celebrarlo con la invitación de zur Hausen y con un debate sobre el tema”

Posteriormente, en su intervención, Zur Hausen ha defendido la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano: "La prensa española suele hablar de los efectos secundarios, pero no de los estudios de Australia, por ejemplo: solo una persona de cada 100.000 vacunadas suele tener una reacción alérgica que puede tratarse". "Se exagera mucho sobre los efectos secundarios; en Colombia se exageró mucho y eso cala”, ha manifestado.

Mamen Mendizábal ha sido la encargada de presentar y conducir la mesa redonda que ha cerrado el acto ensalzando el trabajo de la campaña de laSexta 'Constantes y Vitales’: “Nos pusimos como objetivo promover la investigación, la prevención y el valor de nuestros científicos en unos años difíciles de recortes que no han vuelto a recuperarse”, ha asegurado para dar paso a María Blasco.

"Desde el CNIO nos dedicamos 100% a la investigación del cáncer. Estamos entre los centros de investigación mejores del mundo según rankings internacionales, contamos con investigadores de todo el mundo. No sólo investigamos en cáncer y metástasis, sino que intentamos traducir nuestros descubrimientos en fármacos y tratamientos”, ha manifestado la directora del CNIO. También tenemos que ser conscientes de que en los últimos 5-6 años ha habido recortes muy importantes, lo que pone en riesgo la investigación y la retención de talento. Alemania Reino Unido apuestan por investigación y España también tiene que hacerlo”, y ha añadido "hace más de dos años lanzamos en el CNIO la plataforma filantrópica Amigos del CNIO para precisamente concienciar sobre la importancia de la investigación en la sociedad”.

Sobre las alertas que deben tener los familiares que hayan tenido antecedentes con cáncer, la científica Ángela Nieto ha dicho que “el cáncer no se hereda, lo que se hereda es la mutación y, por lo tanto, la susceptibilidad”.

Por su parte, Pilar Garrido ha hecho hincapié en que, “a pesar de que conocemos algunos riesgos, como fumar, la población no siempre hace caso”.

Mamen Mendizábal ha querido conocer la opinión de los intervinientes en la mesa redonda sobre la polémica donación de Amancio Ortega, a lo que Blasco ha opinado que “el mecenazgo me parece importantísimo, en España no hay cultura como contraste de los países anglosajones, como EEUU o Reino Unido. No sé por qué en España tiene que ser así”, una opinión en la que han coincidido tanto Nieto, como Garrido. "Nuestras tradiciones y nuestra cultura no nos enseñan que como ciudadanos debemos devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado”, ha dicho Nieto al respecto.

Finalmente, los cuatro intervinientes han querido resaltar la importancia de la prevención, al tiempo que “hay muchos avances tecnológicos, (inmunoterapia, CRISPR, etc.), que también van a ayudar en el manejo del cáncer”, ha asegurado Nieto. Los cuatro científicos han querido concluir con un mensaje de esperanza y optimismo para seguir consiguiendo avances.