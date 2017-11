Los alimentos con soja son seguros y podrían tener beneficios para las mujeres con cáncer de mama

¿Soja para pacientes con cáncer de mama? La soja tiene muchos beneficios pero sus propiedades, similares a los estrógenos, han aumentado las preocupaciones de un potencial incremento del riesgo de cáncer de mama. El debate está servido.



Esto se debe a que en el cáncer de receptor hormonal positivo, la forma más común de la enfermedad, hay cierta preocupación de que los altos niveles de estrógeno ayuden a las células cancerosas a crecer y propagarse, aunque esto sigue siendo controvertido.



"Se ha demostrado que las isoflavonas, el componente de la soja que tiene propiedades similares a los estrógenos, ralentiza el crecimiento de las células de cáncer de mama en los estudios de laboratorio y análisis epidemiológicos en las mujeres de Asia oriental con cáncer de seno detectaron vínculos entre mayor consumo de isoflavonas y reducción de la mortalidad", explica Fang Fang Zhang, de la Escuela de Ciencias y Políticas Nutricionales Friedman de la Universidad Tufts, en Estados Unidos.



"Sin embargo, otras investigaciones han sugerido que efectos similares a los estrógenos de las isoflavonas pueden reducir la eficacia de las terapias hormonales utilizadas para tratar el cáncer de mama, añade.



Por ello, el equipo de investigadores estudiaron la relación entre la ingesta dietética de isoflavonas y la muerte por cualquier causa en 6.235 mujeres estadounidenses y canadienses diagnosticadas con cáncer de mama.



Así, durante un seguimiento, aproximado, de nueve años las mujeres con esta enfermedad que consumían altas cantidades de isoflavonas registraron un 21% menos de riesgo de morir que las mujeres que lo consumían en pequeñas cantidades.



Una disminución que se limitó a las mujeres con tumores negativos para receptores de hormonas y mujeres que no recibieron tratamiento anti-estrógeno como tamoxifeno que se encarga de bloquear los efectos del estrógeno.



En contraste con algunas investigaciones anteriores, altos niveles de consumo de isoflavonas no se asociaron con mayor mortalidad entre las mujeres que recibieron terapia hormonal.



"Sobre la base de nuestros resultados, no vemos un efecto perjudicial de la ingesta de alimentos de soja entre las mujeres que fueron tratadas con terapia endocrina, subraya la doctora Zhang. Las mujeres que no recibieron tratamiento endocrino como tratamiento para su cáncer de mama tuvieron una asociación más débil, pero estadísticamente significativa".