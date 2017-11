El Alzheimer dificulta la capacidad de los pacientes para reconocer caras

Se trata de un hallazgo, publicado en la revista 'Journal of Alzheimer's Disease' y que, según los autores, podría ayudar a los familiares de estos pacientes a comprender mejor por qué tienen problemas para reconocerles, al tiempo que puede dar lugar a nuevas vías de tratamiento para retrasar este aspecto tan doloroso de la enfermedad.



Los autores del trabajo creen que esta facultad depende de la capacidad de percibir una cara en su conjunto, lo que se conoce como 'percepción holística', que contrasta con el análisis local y detallado necesario para percibir los rasgos faciales de cada individuo, como nariz, ojos o boca.



En el trabajo, liderado por el investigador Sven Joubert, contaron con pacientes con Alzheimer y otros mayores de su misma edad que no presentaban ninguna enfermedad neurodegenerativa, y midieron su capacidad para percibir caras y coches en fotografías, del derecho y del revés.



Los resultados en personas con enfermedad de Alzheimer fueron similares a los del grupo control en términos de precisión de respuesta y el tiempo que necesitan para procesar los rostros y los coches de las fotos del revés, ya que para esas tareas el cerebro debe realizar un análisis local de los diferentes componentes de la imagen percibidos por el ojo.



Por otro lado, cuando las caras estaban del derecho, los enfermos de Alzheimer eran mucho más lentos y cometían más errores que los participantes sanos.



Algo que no sucedía a la hora de reconocer los coches, ya que para esa tarea no necesitan un procesamiento integral de la imagen, lo que muestra que "el Alzheimer causa problemas de percepción visual que afectan específicamente a las caras", según Joubert.