Las células madre podrían utilizarse en la medicina regenerativa

Las células madre pluripotentes humanas para su uso en la medicina regenerativa o la investigación biomédica provienen de dos fuentes: las células madre embrionarias, derivadas de óvulos fertilizados descartados de los procedimientos de fecundación in vitro; y las células madre pluripotentes inducidas, procedentes de células de la piel que son 'reiniciadas' a su forma original pluripotente.



Los expertos consideran que las células madre tienen usos terapéuticos prometedores en la medicina regenerativa para tratar en determinadas enfermedades que afectan adiversos órganos y tejidos, en concreto, los que presentann poca capacidad regenerativa como es el caso del corazón, el cerebro o el páncreas.



Pero algunos investigadores están preocupados ya que puede que las células no puedan incorporarse como es debido en el cuerpo y, por tanto, no se distribuyen según lo previsto y generan tumores.



Por eso, esta nueva investigación considera que esto no será así y que las células madre, cuando se trasplantan como es debido, es probable que sean seguras para su uso en la medicina regenerativa.