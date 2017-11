Un compuesto del perejil o el brócoli podría reducir la metástasis del cáncer de mama

Una gran noticia ya que este tipo de cáncer de mama, el tiple negativo, representa entre el 15 y el 20% de todos los tumores de mama y se caracteriza por hacer metástasis en otras regiones cercanas a la zona afectada.



Los autores de este trabajo, publicado en la revista 'Breast Cancer-Targets and Therapy' han explicado que este tipo de cáncer se caracteriza por tener células tumorales que carecen de los tres receptores a los que se dirigen los regímenes de quimioterapia actuales.



El equipo de Salman Hyder, investigador que lidera este estudio, se centró en la luteolina tras haber demostrado su eficacia en otros tipos de cáncer y, utilizando células de cáncer de mama triple-negativas humanas cultivadas en ratones, probó si este compuesto podía contribuir a eliminar la metástasis.



Así, los expertos pudieron comprobar que la luteolina inhibía la metástasis del cáncer triple negativo en los pulmones de los ratones afectados, y en la mayoría de los casos, no vieron ningún problema de pérdia de peso, lo que demostrí que su uso es seguro y no tiene una toxicidad que se precie a simple vista.



Esta investigación cuenta con unos resultados prometedores, de modo que si se sigue estudiando, durante los próximos años se podría presentar una solicitud para desarrollar fármacos basados en este compuesto para probar su uso en los seres humanos.