¿Conoces los beneficios que tiene practicar ejercicio para los enfermos de esclerosis múltiple?

Durante mucho tiempo, muchos médicos y expertos han rechazado la idea de que la actividad física es buena para los pacientes que sufren esclerosis múltiple, pero recientemente se ha demostrado que el ejercicio no repercute en el empeoramiento de la enfermedad si no que es el aumento de la temperatura lo que no les conviene.



La profesora del departamento de fisioterapia de la Universidad Europea, Esther Delgado, recomienda la practica de algún tipo de ejercicio pero siempre de una forma moderada y equilibrada.



Por ello, la experta recomienda realizar ejercicio tres veces por semana durante 30 minutos, que pueden dividirse en varias actividades al día, y evitar que aumente la temperatura corporal para no sufrir un empeoramiento de la enfermedad, por lo que ha aconsejado realizar actividades al aire libre o en lugares bien ventilados.



También explica que los ejercicios más recomendables para los enfermos de esclerosis múltiple son los relacionados con el ejercicio acuático, yoga, tai chi, pilates, ejercicios de fuerza específicos y ejercicios de elasticidad.



Por otro lado, Esther Delgado ha elaborado un listado de beneficios para la práctica de deporte moderado para estos enfermos:



1. Mejora la capacidad física, fuerza, resistencia, flexibilidad y rango articular.



2. Previene la atrofia muscular.



3. Mejora la función respiratoria, ya que desarrolla la musculatura responsable de la respiración.



4. Mejora la función cerebrovascular y la cognición. Es un neuroprotector.



5. Mejora la estabilidad, coordinación y equilibrio y, por tanto, la acción de caminar.



6. Mejora la espasticidad en casos leves.

7. Mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la autoestima, la vitalidad y el bienestar.