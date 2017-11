¿Cuáles son los síntomas menos conocidos del cáncer de mama?

Un bulto en el pecho es el síntoma más conocido y característico de cáncer de mama, según concluye una nueva investigación que se ha presentado en la Conferencia sobre Cáncer del 'National Cancer Research Institute' (NCRI) que se celebra en Liverpool, Reino Unido.



Pero este no es el único síntoma. Las distintas anomalías en los pezones, dolor de seno, anomalías de la piel, ulceración, anormalidades de forma y una mama infectada o inflamada son otros signos que pueden alertar de la posibilidad de que exista un cáncer de mama.



Así lo evidencia el hecho de que uno de seis diagnósticos comienza con síntomas que no incluyeron la aparición de un bulto en el pecho, según un estudio realizado por la University College London en Reino Unido.



Los investigadores analizaron los síntomas de 2.300 mujeres que, recientemente, descubrieron que padecían esta enfermedad. Los expertos descubrieron que, aunque la mayoría de las mujeres con cáncer de mama acudían al médico, en aquellas que no se manifestó un bulto en el pecho, restraron su visita al hospital.



Las mujeres tanto con una protuberancia en el seno y síntomas de "no bulto" también registraban más probabilidades de retrasar la búsqueda de ayuda. Las mujeres que presentaban úlceras en el seno, anomalías en los pezones, infección o inflamación en los senos, brazos o axilas hinchados y dolor en la axila tenían más probabilidades de esperar más de tres meses para buscar ayuda.



La doctora Monica Koo, de UCL ha explicado: "Nuestra investigación muestra que alrededor de una de cada seis mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen síntomas distintos a un bulto de mama. Estas mujeres son más propensas a retrasar su visita al médico en comparación con las mujeres que presentan sólo un bulto en el pecho".



Por lo tanto, es fundamental que todas las personas sean conscientes y conozcan los síntomas del cáncer de mama y si están enfermas que empiecen, cuanto antes, un tratamiento contra esta enfermedad.