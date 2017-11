Expertos consiguen que ratones con alzheimer recuperen recuerdos

En las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, los pacientes son a menudo incapaces de recordar experiencias recientes. Los neurocientíficos del MIT informan en un artículo pubñicado en la revista 'Nature' que los ratones en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer pueden formar nuevos recuerdos igual de bien que los ratones normales, pero no pueden recordarlos unos días más tarde.



Los científicos consiguieron estimular artificialmente esos recuerdos mediante el uso de una técnica conocida como optogenética, lo que sugiere que esos recuerdos todavía pueden recuperarse con un poco de ayuda.



Aunque la optogenética no puede emplearse actualmente en los seres humanos, los resultados plantean la posibilidad de desarrollar tratamientos en el futuro que podrían revertir parte de la pérdida de memoria que se ve en las primeras etapas del Alzheimer, según los autores.



"El punto importante es que esto una prueba de concepto. Es decir, incluso si un recuerdo parece haber desaparecido, todavía está allí. Es una cuestión de cómo recuperarlo", dice Susumu Tonegawa, profesor de Biología y Neurociencia y director del 'RIKEN-MIT Center for Neural Circuit Genetics' en el Instituto Picower para el Aprendizaje y la Memoria.



En este nuevo estudio, los investigadores también han demostrado que pueden manipular estos rastros de la memoria, o engramas, para plantar falsos recuerdos, activar recuerdos existentes o alterar las asociaciones emocionales de un recuerdo.