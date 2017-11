Un fármaco experimental contra el Alzheimer reduce el deterioro cognitivo

Con esta investigación vuelve la esperanza de que es posible un nuevo tratamiento para una enfermedad nurodegenerativa hasta ahora incurable y es que el Alzheimer afecta a unos 15 millones de personas en todo el mundo.



Una cifra que se espera que crezca a 75 millones para el 2030 si no se encuentran tratamientos efectivos, lo que generará costos de miles de millones de dólares anuales.



Si bien cualquier tratamiento eficaz probablemente se convertirá en uno de los medicamentos más lucrativos del mundo, el fármaco de Biogen aún debe pasar años de pruebas y no llegaría al mercado mucho antes de 2020, incluso si funciona bien, según han avanzado los analistas.



Con todo, Biogen entra así en un campo lleno de experiencias fallidas, como las de medicamentos de los fabricantes Pfizer y Eli Lilly and Co.



Es la primera vez que un medicamento experimental plantea una reducción estadísticamente significativa de la placa amiloide, además de desacelerar el deterioro clínico en pacientes con enfermedad leve, ha señalado Alfred Sandrock, jefe médico de Biogen. "Es un efecto terapéutico mayor del que habíamos esperado", ha asegurado.



El ensayo del fármaco ha evaluado a 166 personas divididas en cinco grupos, cuatro de los cuales recibieron una dosis diferente de la medicación mientras que el quinto fue tratado con un placebo.