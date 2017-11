Hallan el gen que activa el cáncer de próstata más agresivo

El descubrimiento ha sido liderado por el investigador Josep Domingo-Domenech, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Su equipo de especialistas ha identificado el gen “maestro” que dirige la agresividad en el cáncer de próstata, un avance que puede tener un gran impacto en el desarrollo de tratamientos contra la enfermedad.

Domingo-Domenech señala que la localización del gen “da pie a identificar una manera atacar el cáncer de próstata”, ya que al neutralizar la vía por el que actúa “permite hacer sensibles a la quimioterapia las células que eran resistentes a ella”.



El tratamiento se estará probando en pacientes en estos próximos dos años, y se introducirá en algunos hospitales españoles mediante colaboraciones.

Aunque todavía no es posible prever el aumento del tiempo de supervivencia en humanos, las pruebas preclínicas en ratones señalan que sería notorio, ya que los roedores -con una esperanza de vida de dos años- resistían el cáncer de tres a cuatro meses más.Investigación en ratones



Los investigadores han experimentado con ratones y, por primera vez en esta enfermedad, utilizando células humanas obtenidas a partir de sangre periférica, algo que destaca Domingo-Domenech y el motivo por el cual son portada de la revista “Cancer Cell”.



“Hasta la fecha se habían utilizado ratones pero necesitabas el tumor del paciente, lo que implica ingresarlo en un hospital, que es caro, darle anestesia y cirugía, que es peligroso, y te limita a poder coger muestras tan solo en el momento de la cirugía”, apuntó el oncólogo.



“El hecho -continuó- de que podamos generar tumores en ratones a partir de tumores humanos y de células obtenidas a partir de la sangre con una sola extracción de 10 mililitros hace mucho más fácil estudiar si el tumor de una persona es sensible o no al tratamiento”.



Se trata del primer estudio que utiliza esta metodología y los investigadores pretenden que sirva de plataforma para acertar el mejor tratamiento contra el cáncer de próstata según el paciente e “individualizar” el procedimiento al máximo.



Sin embargo, en el 10-15 % restantes la enfermedad tiene un curso agresivo, caracterizado por la aparición de tumores en otros órganos (metástasis) y por la adquisición de resistencia a los tratamientos, que provoca la muerte de la mayoría de estos pacientes.La batalla contra el cáncer



Domingo-Domenech opinó que la batalla contra el cáncer se ganará más pronto que tarde porque “hay una gran cantidad de científicos brillantes que están haciendo un gran trabajo y la tecnología está acompañando” para identificar los principales genes que conllevan la extensión de la enfermedad.



Además del doctor Domingo-Domenech, en el descubrimiento han participado diez investigadores españoles que trabajan en centros académicos en Estados Unidos, de los que destacan la doctora Verónica Rodríguez-Bravo, que trabaja en el Hospital Memorial Kettering Cancer Center, y el doctor Carlos Cordon-Cardo, jefe del departamento de Patología en el Hospital Monte Sinaí.