Investigadores descubren como se replican las enfermedades mediante un agente clave

En un artículo, publicado en la edición digital de este jueves de 'Science', químicos de Iowa descomponen cada etapa en una cadena de reacciones químicas que muestran cómo se utiliza thyX y la enzima que codifica en el ciclo de ADN que produce las enfermedades.



El descubrimiento podría conducir a la creación de antibióticos no tóxicos que bloquean la reacción química que implica thyX, en lugar de confiar en el método actual de prueba de millones de compuestos farmacológicos con la esperanza de encontrar uno que fielmente termine con cada enfermedad.



Los seres humanos han tenido éxito en el tratamiento de una serie de enfermedades, pero algunas siguen eludiendo los mejores intentos de la medicina. La tuberculosis mató al 15% de los 9,6 millones de personas que la contrajeron en todo el mundo en 2014. El tifus ha estallado periódicamente a lo largo de la historia, con consecuencias mortales. La fiebre de las Montañas Rocosas es una amenaza transmitida por las garrapatas en Norte y Sur América y la neumonía es común en todas partes.



Lo que une a estas enfermedades es su capacidad para defenderse de los antibióticos y continúan reproduciéndose a través de una ruta molecular misteriosa que produce timina, un bloque de construcción de ADN que las bacterias necesitan para sobrevivir y reproducirse.



"Sabemos mucho sobre estos patógenos, pero no sabíamos cómo la enzima con ellos está catalizando las reacciones para la síntesis de ADN", dice Amnon Cohen, profesor de Química en Iowa y autor del artículo.

"Ahora, estamos mostrando a nivel molecular, los principales pasos por los que la enzima thyX codificada cataliza la producción del precursor de timina, timidilato".



Los científicos primero descubrieron el gen cuando se dieron cuenta de que las bacterias termófilas --organismos antiguos que viven a muy altas temperaturas y presiones alrededor de los respiraderos de aguas profundas del océano-- fueron capaces de producir timina a pesar de que no parecen tener los genes para hacerlo. En 2002, un grupo de investigación en Francia identificó los hasta entonces misteriosos genes y los llamó thyX, los cuales parecían producir timina similar al gen humano thyA pero que habían evolucionado por separado.



El grupo de Kohen se sumergió profundamente en la química molecular para averiguarlo. Gracias a la Resonancia Magnética Nuclear de Iowa, el equipo identificó un intermediario crítico de la reacción catalizada por la FDTS, una enzima codificada por thyX. Cuando compararon ese intermediario con los encontrados en las enzimas humanas, vieron los caminos de timina eran completamente diferentes.



Las enzimas humanas están codificadas por los genes Fola y thyA y su camino catalítico involucra un enlace covalente activando un reactivo y la química directa entre dos reactivos. La FDTS codificada por thyX, por otro lado, no hace enlace con el reactivo y lleva a cabo la química a través de un sistema de retransmisión enzimática (flavina). "En realidad, casi no hay similitudes entre el mecanismo clásico que se encuentra en los seres humanos y el recién descubierto", dice Cohen.



Varias enfermedades mortales dependen exclusivamente de thyX para la supervivencia y la reproducción. Otras, como la tuberculosis, pueden sintetizar timina con thyA o thyX, lo que las hace diabólicamente difícil de erradicar porque pueden cambiar a otra vía timina si se ha bloqueado. Eso explica por qué cepas de tuberculosis se han vuelto resistentes a múltiples fármacos y, por lo tanto, difícil de contener.