Investigadores diseñan un parche para administrar a través de la piel fármacos contra el Alzheimer

Este método para la administración de memantina podría sustituir la vía oral y evitar los problemas derivados en el paciente, como la adherencia al tratamiento o las dificultades para deglutir que presentan muchos de ellos, además de reducir la cantidad de fármacos a administrar.



"El Alzheimer dificulta a los pacientes un correcto tratamiento por vía oral; estas personas, de edad avanzada, generalmente presentan problemas para tragar y ya reciben varios tratamientos por vía oral, lo que deriva en una baja adhesión al tratamiento. La administración del fármaco a través de la piel sustituiría la vía oral, evitando los problemas asociados a esta vía de administración", han explicado los investigadores.



El estudio 'Transdermal therapeutic systems for memantine delivery. Comparison of passive and iontophoretic transport' es un estudio in vitro realizado en piel de cerdo.



En los ensayos realizados se ha comparado la cantidad de memantina absorbida por y a través de la piel utilizando parches transdérmicos fabricados a base de diferentes polímeros comúnmente utilizados por la industria farmacéutica. "