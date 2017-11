Investigan si los tratamientos de fertilidad aumentan el riesgo de cáncer

Los investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, vieron que las mujeres con antecedentes de infertilidad tenían senos más densos que otras mujeres.



La asociación fue más pronunciada en las mujeres que se habían sometido a estimulación ovárica controlada, el tratamiento con hormonas necesario para la fertilización in vitro.



La autora principal del trabajo, Frida Lundberg, señala:"Los resultados de nuestro estudio indican que las mujeres infértiles, especialmente aquellas que se someten a la estimulación ovárica controlada, podrían representar un grupo con un mayor riesgo de cáncer de mama.



Aunque es importante continuar el seguimiento de estas mujeres, la diferencia observada en el volumen de tejido de mama es relativamente pequeña y sólo se ha asociado con un aumento moderado en el riesgo de cáncer de mama en estudios anteriores".



El tejido mamario se compone de dos tipos de tejido: denso, tejido fibroglandular, y no densos, tejido graso. Las mujeres con senos extremadamente densos presentan una tasa de cuatro a seis veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama que las mujeres con mamas no densas, según ha revelado la investigación anterior.



Así, los expertos encontraron que las mujeres con antecedentes de infertilidad tenían una mayor densidad absoluta que las mujeres sin problemas de fertilidad. Entre las mujeres infértiles, las que se habían sometido a COS tuvieron volumen denso absoluto más elevado que aquellas que no habían recibido ningún tratamiento hormonal.



Los investigadores seleccionaron a 43.313 mujeres de entre 40 y 69 años que tenían mamogramas como parte del proyecto Karolinska de mamografías para la predicción del riesgo de cáncer de mama (KARMA) entre 2010 y 2013. Las mujeres también respondieron a un cuestionario que incluía preguntas sobre edad, altura, peso, tabaquismo, consumo de alcohol, antecedentes de infertilidad y la historia familiar de cáncer de mama.