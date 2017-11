Una misma molécula podría ser eficaz contra la hepatitis C, el VIH, o el dengue

Se trata de un importante descubrimiento que da un paso más para la creación de una nueva familia de fármacos antivirales de amplio espectro que actúen contra más de un virus al mismo tiempo. Lo que permitiría, según sus autores, tratar con un solo medicamento a los pacientes coinfectados por VIH y hepatitis C.



Este estudio ha demostrado que esta molécula consigue inhibir la replica de los virus del Nilo Occidental, la hepatitis C y dengue así como algunas cepas del VIH resistentes a antirretroviales.



Dado que los virus dependen de la célula infectada para reproducirse, los investigadores llevan tiempo intentando bloquear ciertos procesos de la célula huésped necesarios para su replicación con el objetivo de desarrollar fármacos panvirales, con capacidad para inhibir diversos virus al mismo tiempo.



Así, los investigadores han diseñado una familia de moléculas centradas en la DDX3 que se mostraron "especialmente potentes" frente a la hepatitis C, según ha explicado Miguel Ángel Martínez, responsable del grupo de Variabilidad genética y fenotípica del VIH y del VHC de IrsiCaixa, y las probaron en un prototipo con virus que tuvieran un genoma o una estrategia replicativa similar, como el virus del Nilo Occidental y el virus Dengue.