Una nueva técnica es capaz de detectar si un tratamiento contra el cáncer es eficaz

Mediante el uso de una nanopartícula que proporciona un medicamento y luego emite fluorescencia verde cuando las células cancerosas comienzan a morir, los científicos fueron capaces de visualizar si un tumor es resistente o susceptible a un tratamiento particular mucho antes que los métodos clínicos disponibles actualmente.



Ser capaces de detectar a tiempo si una terapia contra el cáncer está funcionando en un paciente puede influir en el curso del tratamiento y mejorar los resultados y la calidad de vida. Sin embargo, los métodos de detección convencionales (como exploraciones de tomografía por emisión de positrones, PET, tomografía computarizada, TAC, y resonancia magnética RMN) por lo general no pueden detectar si un tumor se está reduciendo hasta que el paciente ha recibido múltiples ciclos de tratamiento.



"Con este enfoque, las células iluminan el momento en que un fármaco contra el cáncer comienza a funcionar. Podemos determinar si un tratamiento contra el cáncer es eficaz en cuestión de horas de tratamiento", ha explicado el co-autor Shiladitya Sengupta, investigador principal en la División de Bioingeniería de BWH, que admite que su objetivo a largo plazo es "encontrar una manera de controlar los resultados muy temprano para que no demos un medicamento de quimioterapia a paciente.