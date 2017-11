Nuevas estrategias para controlar células que promueven la metástasis

Estos hallazgos, que contradicen la creencia generalizada de que las agrupaciones de CTC son demasiado grandes para pasar a través de los capilares, se publican en la edición digital de 'Proceedings of the National Academy of Sciences' y sugieren posibles estrategias para reducir el potencial metastásico de estos grupos.



Para desarrollar este dispositivo de microfluidos con canales que se estrechan hasta una anchura de 5 a 10 micrómetros (millonésimas de metro), lo mismo que los vasos sanguíneos humanos más pequeños.

"Al mostrar que los grupos que contienen decenas de células cancerosas pueden desenvolverse para pasar por constricciones del tamaño de los capilares, hemos desafiado el punto de vista actual de que las metástasis a distancia son 'sembradas' sólo por CTC individuales", dice el autor del informe, Sam Au, del centro de Ingeniería Médica de MGH. "Esta información puede cambiar la historia estándar de cómo comienza la metástasis y permitir idear mejores formas de combatirla", añade.

En una serie de experimentos utilizando agrupaciones de CTC aisladas de muestras de sangre de pacientes, a partir de líneas celulares de cáncer y de grupos de cultivo, encontraron que grupos de 20 células o más eran capaces de pasar a través de incluso las constricciones más pequeñas del dispositivo.