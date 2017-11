Un programa de análisis podría detectar, con un acierto del 99%, los tumores de mama

Un programa informático permitirá en un futuro conseguir una fiabilidad, casi total, para detectar los tumores de mama gracias a un estudio que ha sido llevado a cabo por Mohamed Abdel-Nasser, Antonio Moreno y Domènec Puig del departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en colaboración con el departamento de Radiología del Centro Médico de la Universidad Radboud (Nijmegen, Holanda).



La mamografía es la prueba más eficaz para la detección, precoz, del cáncer de mama. Para analizar e interpretar los datos de esta prueba radiológica, se utilizan sistemas de diagnosis asistidas por ordenador (CAD).



Pero, estos métodos no son del todo fiables, ya que en ocasiones generan falsos positivos, la presencia de un tumor que finalmente, en pruebas posteriores, se demuestra que no existe.



Con este nuevo estudio que se ha publicado en la revista International 'Journal of Optics', se centran en investigar el efecto de cinco métodos de análisis de textura de las imágenes a las que se han aplicado diferentes técnicas (análisis de resolución de píxeles, escala de integración, algoritmos de preprocesamiento de la imagen y normalización de datos).



A partir de aquí se han realizado varias combinaciones hasta encontrar la más idónea para obtener una clasificación mejor de las regiones relevantes, la presencia de tumores o no, dentro de las mamografías.