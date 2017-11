La prueba de ultrasonido es clave para detectar el cáncer de mama

El cáncer de mama está aumentando y cada vez, se dan más nuevos casos de esta enfermedad. De hecho, se espera más de 2,1 millones de nuevos casos de cáncer de mama para el año 2030.



Aunque la mamografía es un método eficaz en la detección de cáncer de mama en los países desarrollados, no siempre estádisponible en los países menos desarrollados y se tienen que examinar métodos alternativos, como la ecografía.



Para determinar la efectividad del uso de la ecografía a la hora de detectar el cáncer de mama, Wendie A. Berg, del Departamento de Radiología del Hospital Magee-Womens, en Estados Unidos, y su equipo, realizaron disitntas pruebas a 2.809 mujeres en 20 sitios diferentes en Estados Unidos, Canadá y Argentina para el protocolo 'American College of Radiology Imaging Network' para la detección de cáncer de mama.



Los investigadores encontraron que el número de pruebas de ultrasonido para detectar el cáncer de mama fue comparable al de la mamografía y encontraron que había una mayor proporción de cánceres invasivos y con ganglios negativos en las que tenían ultrasonido; pero también hubo un mayor número de falsos positivos entre las mujeres examinadas con ultrasonido.



"Cuando la mamografía esté disponible, el ultrasonido debería ser visto como una prueba suplementaria para mujeres con senos densos que no cumplan con los criterios de alto riesgo para la detección de la RM y para las mujeres de alto riesgo con senos densos que son incapaces de tolerar la RM, proponen los investigadores.