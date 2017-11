¿Por qué algunos tipos de cáncer resisten a la quimioterapia?

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), en Barcelona, han descubierto una causa que explica la resistencia múltiple que determinados tumores generan a la quimioterapia, según detallan en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).



La quimioterapia suele ser efectiva en la mayoría de los casos de cáncer pero algunos se resisten a este medicamento. En este nuevo estudio, realizado por el grupo del director del programa de Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC) del IDIBELL, Manel Esteller, han encontrado que un 10% de tumores de colon y estómago presentan la pérdida de una molécula denominada TP53TG1, cuya función en células sanas es prevenir la activación de la proteína YBX1.



"Sin la vigilancia de TP53TG1 en estos tumores gastrointestinales, YBX1 se encarga de ir al núcleo de la célula y activar centenares de oncogenes que impedirán la muerte de las células malignas que inducen los fármacos antitumorales", ha explicado Esteller.



El espectro de resistencias inducidos por este mecanismo es extenso e incluye fármacos usados en el tratamiento común de este tipo de cánceres como el 5-fluorouracilo, el oxiplatino o el irinotecán, pero también medicamentos dirigidos a dianas moleculares recientes tales como los inhibidores de quinasas.

Los autores de este estudio reconocen que, todavía, falta por estudiar si queda algún fármaco que se escape a este mecanismo de quimioresistencia múltiple y también explorar si devolver la actividad de la molécula TP53TG1 podría suponer recobrar la sensibilidad de estos tumores a los fármacos analizados, lo que "representaría un beneficio clínico para estos pacientes", ha detallado Esteller.