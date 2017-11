El virus del papiloma humano podría causar cáncer de garganta

El estudio, publicado en el 'Journal of the National Cancer Institute', ha analizado 3.680 casos de tumores de cabeza y cuello para determinar su relación con el virus del papiloma, en los que se ha analizado la presencia del virus y biomarcadores que lo relacionan con el VPH.



Un gran hallazgo que ha llegado a la conclusión de que alrededor del 20% de los tumores de orofaringe de todo el mundo están causados por el VPH, si bien se ha observado una "gran variabilidad" entre regiones y sexo.



En América del sur y el norte y en el centro y este de Europa hasta la mitad de estos tumores están causados por el virus del papiloma, mientras que en América central, el este de Asia y Europa occidental, el porcentaje no llega al 20% de media, y en el sur de Europa, es del 10%.



En el estudio también explican que aunque el cáncer de garganta es mucho más frecuente en hombres, el papel del VPH en estos cánceres es más importante en mujeres, puesto que la fracción de cáncer de orofaringe vinculada al VPH en mujeres es del 38%, y en hombres no llega al 20%.



Los dos grandes factores causantes de cáncer de orofaringe son el tabaco y el alcohol por un lado, y el VPH por otra, por lo que la reducción en el consumo del tabaco y el aumento del sexo oral, transmisor del virus, se espera que conduzcan a un incremento de caso provocados por el virus del papiloma, según los autores del estudio.



El virus del papiloma es la infección de transmisión sexual "más común" de todo el mundo, ya que a lo largo de la vida más del 80% de las mujeres sexualmente activas habrán estado expuestas.



La familia del VPH cuenta con más de 150 genotipos (tipos virales), de los que 15 son de "alto riesgo" de provocar cáncer, además de que la infección por uno de estos tipos de alto riesgo tiene una duración media de entre ocho y doce meses y, en los casos más severos puede llegar a los dos años.