Ángela Nieto y Àlvar Agustí, reconocidos por sus investigaciones sobre cáncer y EPOC

El jurado ha distinguido a estos científicos españoles por sus "estudios pioneros" de "enorme impacto sanitario", ha explicado el director de la Fundación Lilly, el doctor José Antonio Sacristán.

Ángela Nieto, profesora del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) -centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández, y miembro del comité de expertos de 'Constantes y Vitales' ha sido reconocida con el Premio de Investigación Biomédica Preclínica 2018 por sus aportaciones pioneras en el estudio de la transición epitelio-mesénquima (EMT), un mecanismo molecular fundamental durante el desarrollo embrionario.

Sus investigaciones han sido determinantes para definir cómo la reactivación de programas embrionarios en la edad adulta provoca el desarrollo de patologías devastadoras como el cáncer, la fibrosis o las alteraciones del crecimiento y han contribuido a abrir nuevas líneas de investigación en la lucha contra las enfermedades degenerativas de órganos internos.

Àlvar Agustí, director del Instituto Respiratorio del Hospital Clínic de Barcelona, ha sido galardonado con el Premio de Investigación Clínica 2018 por su contribución al conocimiento de los mecanismos patogénicos y aspectos terapéuticos de la EPOC, del síndrome de apneas del sueño (SAOS) y el síndrome hepato-pulmonar.

Agustí ha sido pionero en la descripción de un componente auto-inmune causante de la EPOC, así como en el estudio de nuevas formas de entender la complejidad fenotípica y biológica de la enfermedad a través del análisis de redes.

Además, ha demostrado que las personas que alcanzan la edad adulta con una función pulmonar reducida por mal desarrollo pulmonar, sufren mayores problemas cardiovasculares y metabólicos que la población sana. Sus estudios le han convertido en uno de los referentes internacionales más destacados de la investigación neumológica, básica y clínica, dentro del área de la EPOC.

Así, desde 2016 preside la Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) para el tratamiento de la EPOC. El año pasado, la Fundación Lilly concedió estos mismos galardones a los profesores Francisco Martínez Mojica (preclínica) y Luis Paz-Ares (clínica), por su contribución al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud.