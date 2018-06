La comunidad científica aplaude la creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

"Estamos encantados, desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) habíamos reivindicado un Ministerio de Ciencia" y esta decisión "marca unas intenciones", ha explicado Nazario Martín, presidente de Cosce (agrupa a 82 sociedades).

Para este investigador, separar la ciencia de la industria es "interesante", porque este sector tiene otros problemas, y que esté unida a universidades "no rechina". En cuanto a los retos más urgentes, Martín ha indicado que Duque tiene que poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación: "Debe estar totalmente operativa porque aunque empezó hace más dos años para nada ha cambiado la vida de los investigadores". "No podemos depender año tras año de Hacienda y de los presupuestos", lo que trae "desbarajustes" como que el dinero de proyectos ya aprobados no llegue o no saber cuando salen las convocatorias, ha lamentado.

La Agencia Estatal de Investigación, un organismo autónomo para la gestión y el desarrollo de la investigación científica, fue la primera gran causa de 'Constantes y Vitales' y gracias a más de 80.00 firmas conseguimos que el Gobierno aprobara su creación.

Por otro lado, a largo plazo, el nuevo ministro debe fomentar la aprobación de un pacto de estado por la ciencia, lo que daría "una estabilidad enorme" al sistema de I+D+i como motor de progreso social, al margen de los "vaivenes políticos y económicos".

También tendría que crear en el Parlamento una oficina de ciencia desde la que recabar información para "legislar mejor" y estaría bien que hubiera un pleno anual dedicado a la I+D+i. Para la exministra Cristina Garmendia, la creación del nuevo ministerio es "una doble buena noticia" por integrar las tres materias y por contar con el astronauta Pedro Duque al frente.

Garmendia, quien ocupó la última cartera de Ciencia (entre 2008 y 2011) durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha dicho que "somos muchos los que estamos muy contentos, aunque ahora habrá que ver cómo se implementan las políticas y recursos". De Pedro Duque ha destacado que el nuevo ministro haya sido Premio Príncipe de Asturias y se ha mostrado convencida de que con su determinación "dejará huella en el gobierno".

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago Granda, ha recordado que unir en un mismo departamento ciencia y universidad era una reivindicación "de todos los investigadores del país". "Ahora hay que ver cómo funciona, que se aporte más financiación y que no se desperdicie ni un euro", ha advertido el rector. Junto a la COSCE, las primeras demandas le han llegado a Duque desde los sindicatos.

Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) le ha pedido que "una mejora urgente" de la financiación en el sistema universitario español, la negociación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que regule las condiciones laborales y la carrera profesional de más de 115.000 profesores y el final de la precariedad laboral del profesorado (interinos, sustitutos, etc). Para la ciencia, CSIF también ha pedido a Duque más recursos, el desarrollo de la Ley de la Ciencia, un nuevo Estatuto para los investigadores en Formación, y más convocatorias y proyectos de investigación.

Por su parte, el Sindicato de Universidad e Investigación de FeSP-UGT ha felicitado a Pedro Duque por su nombramiento y ha valorado que el Ministerio sume Universidad e Innovación. Este sindicato ha pedido al nuevo Ministerio que impulse la Mesa Sectorial de Universidades y se haga eco de viejas reivindicaciones como la publicación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador, de un Estatuto del Personal de Administración y Servicios, y un nuevo Estatuto del Investigador en Formación.

Mientras, entre los científicos la felicidad ha sido unánime. José Alcamí, director de Inmunopatología del SIDA del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, ha dicho que está "muy feliz y orgulloso" por la creación del nuevo ministerio y por que "en el Consejo de Ministros se siente un ministro que haga sentir la importancia de la investigación sin intermediarios".

Sobre Duque, ha valorado que la ciencia esté en manos de un ingeniero y astronauta y no en un economista o un abogado del Estado, y le ha dado dos consejos: "rodéese de grandes profesionales, pelée por los jóvenes investigadores y ¡ponga la ciencia en órbita ministro!".

Para el codirector de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, tanto la creación del Ministerio como la designación de Duque son una "muy buena noticia". "De entrada, Duque tiene autoridad moral, y eso es importante, pero además ha trabajado en un campo de la ciencia que abre futuros", a la vez que es un hombre "cercano con el que los científicos nos vamos a entender muy bien". Para el paleogenetista del IBE Carles Lalueza Fox, "para cualquier un país avanzado que quiera entrar con futuro en el siglo XXI, tener un ministerio de Ciencia es absolutamente necesario", aunque lo importante ahora es tener recursos y buen equipo de trabajo.