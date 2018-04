Un estudiante fabrica prótesis de manos con una impresora 3D para donarlas a quienes las necesiten

Este joven estudiante solo necesita dos impresoras 3D para fabricar las prótesis que son totalmente funcionales ya que los dedos se mueven y se cierren con las articulaciones de la muñeca.

Lo que le motivó a fabricar estas prótesis es ayudar a la gente y hacer algo para mejorar la sociedad en la que vivimos.

Gracias a la repercusión de su vídeo en Twitter, que cuenta con más de un millón de reproducciones, ya han contactado con este joven argentino más de 2.000 personas.

"Lo único que les pido es que me ayuden a difundir este vídeo para así poder llegar a más casos y que las personas a las que les falta una mano se puedan poner en contacto conmigo", explica Mendoza.

Joaquín Vergara explica que quien necesite una prótesis debe enviarle una foto primero. "No me gusta dar falsas expectativas y observando la foto me aseguro de si es posible realizarla", explica. "Primero se analiza el caso, se ve qué tipo de prótesis se usa y se sacan las medidas".