Pedro Duque pretende impulsar un pacto de Estado por la ciencia que garantice la estabilidad presupuestaria

En su intervención, Duque ha declarado que recuperar la financiación de la ciencia, la innovación y las universidades es crucial: "El objetivo de este Gobierno es que la inversión crezca de forma sostenida en el tiempo con el fin de volver al nivel de gasto en I+D+i de antes de la crisis y sin vaivenes presupuestarios".

Para ello, ha apostado por incrementar progresivamente la inversión en I+D+i hasta, al menos, el 2,5 % del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, "con el compromiso de aumentar, o al menos mantener, los presupuestos públicos en ciencia y tecnología, incluso en ciclos de crisis". En 2007 el peso de la I+D+i en los PGE era del 2,5 % del total; en 2008, de un 2,7 %; mientras que en las últimas cuentas es del 1,56%.

En su intervención, Duque se ha hecho eco en todo momento de una iniciativa socialista aprobada en el Congreso el pasado marzo, sin votos en contra, y que incluía estas y otras medidas. Así, ha mencionado que también se facilitará y estimulará la inversión privada para alcanzar, también en 2020, una inversión total en I+D+i que represente como mínimo el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB); no obstante, se ha comprometido a recuperar como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total del 3 % del PIB.

Y es que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2016, España dedica solo el 1,19 % de su PIB a I+D+i. "Este dato sitúa a España en un nivel inferior al de hace una década; en comparación con la media de la UE, hemos dejado de converger con Europa como hacíamos en los años anteriores a la crisis", ha lamentado Duque, quien ha agregado que para fortalecer la innovación e inversión privada se harán las reformas regulatorias que sean necesarias.

Duque también se ha referido a la burocracia y ha apostado por disminuir la excesiva carga administrativa que sufren las universidades y los centros de investigación y a agilizar la publicación y mejorar la gestión de las convocatorias de ayudas y proyectos, así como estabilizar al personal docente, investigador y técnico y fomentar una sociedad con mejor educación científica.

Además, se ha referido a un plan de rescate para incorporar, recuperar y consolidar el talento científico en colaboración con las comunidades y universidades, e impulsar el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano de participación científica y de los agentes económicos y sociales. También se ha comprometido a reforzar la Agencia Estatal de Investigación, en consonancia con modelos internacionales de éxito.

"Todos sabemos que en dos años de legislatura que nos resta no será fácil recuperar la situación anterior a la crisis ni alcanzar el grupo destacado de los países más innovadores del mundo, pero no voy a mirar hacia atrás, sino hacia adelante", ha afirmado el ministro, quien ha dicho que España "es un país de talento con muy buenas universidades y es un país de ciencia y de innovación con un gran potencial de crecimiento"."Estamos a tiempo de no volver a perder el tren de la I+D+i y la educación superior", aunque "si queremos cumplir con estos objetivos debemos darnos prisa", según Duque.

Desde Podemos, Rosa Martínez, ha indicado que es "un acierto" que el Gobierno vaya a seguir "la hoja de ruta" aprobada por el Congreso -en relación con la moción aprobada en marzo-, aunque ha dicho que "hay que ir más allá", en coordinación con la comunidad científica.

Juan Bravo, del PP, ha recordado que el primer Gobierno que creó un ministerio de Ciencia fue uno popular y ha subrayado que hasta ahora el Ejecutivo de Sánchez es "de gestos y hay que ir a un Gobierno de acciones". Por su parte, María González Veracruz, del PSOE, ha dado a Duque la bienvenida a la política: con la creación de un ministerio y usted al frente "ya estamos mejor que antes", le ha dicho.