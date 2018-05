Los tumores benignos se desarrollan de manera diferente que los malignos

SEGÚN UN ESTUDIO

¿Los tumores benignos pueden convertirse en malignos o ya nacen con esta condición? Esta es una pregunta muy común y su respuesta es esencial para una detección temprana en el tratamiento del cáncer ya que, generalmente, a los pacientes que padecen algún tumor se les administra la misma terapia. Ahora, un nuevo estudio, publicado en 'Proceedings of the National Acadmy of Sciences', ha descubierto que los cánceres invasivos nacen para ser malignos y esta tendencia puede identificarse potencialmente en el diagnóstico precoz.