Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias, mejor investigación biomédica del año

En concreto, el premio es para ‘Equivalency of Fecal Immunochemical Test and Colonoscopy in Familial Colorectal Cancer Screening ‘por su inmediata aplicabilidad clínica y, en consecuencia, por su inmediata traslación e impacto y trascendencia para el diagnóstico del cáncer de colon en sujetos carcinoma colo-rectal familiar.

Se trata del primer estudio prospectivo y aleatorizado que se hace en el mundo para comparar dos estrategias de prevención de cáncer de colon, la colonoscopia y el test de sangre oculta en heces, en familiares de primer grado de pacientes que han presentado la enfermedad.

El Consejero Delegado de Atresmedia, Silvio González, ha entregado el premio al doctor Enrique Quintero, jefe de servicios del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias.