Claves a tener en cuenta para prevenir el cáncer de piel

El melanoma es el tipo de lesión cancerosa más grave dentro del cáncer de piel. Se desarrolla en la epidermis, en la capa más externa de la piel, provocando una alteración en los melanocitos (las células encargadas de darle color a la piel, a los ojos y al pelo) que generan un crecimiento y proliferación descontrolada de células cancerígenas que originan un tumor.



1. ¿Cuáles son sus síntomas más evidentes?



Algunos de los síntomas más comunes para detectar un melanoma son apreciar lunares que crecen rápidamente de tamaño, que se enrojecen o sangran o que cambian de coloración.



Los melanomas también pueden aparecer como un lunar nuevo, negro, o anormal. Los síntomas son el resultado del crecimiento incontrolable de células cancerosas. Es importante recordar que la mayoría de personas tienen lunares, y casi todos son benignos.



La regla del ABCD nos puede ayudar a distinguir un lunar normal de un melanoma:



A: Asimetría: que la mitad de un lunar no es igual que la otra mitad.



B: Bordes irregulares: bordes desiguales. Irregulares, borrosos o dentados.



C: Color: los colores más peligrosos son los rojizos, blanquecinos y azulados sobre lesiones de color negro.



D: Diámetro: cuando el lunar mide más de 6 milímetros o aumente de tamaño (mayor de 6 mm.)



2. ¿Puede afectar a cualquier persona?

Sí, a cualquier persona, aunque es más frecuente a personas de piel clara y en mujeres.



3. Hay muchos tipos de cáncer de piel, pero más del 90% se pueden agrupar en:

- Cáncer cutáneo no melanoma: engloba los 2 tipos más frecuentes que se conocen como carcinoma basocelular (forma más común de cáncer cutáneo invasivo y la de mejor pronóstico) y carcinoma espinocelular (el carcinoma epidermoide invasivo puede progresar en profundidad y superficie afectando a los tejidos vecinos y producir metástasis).



A su vez, el cáncer de piel puede ser no invasivo (superficial) o invasivo. Esto viene determinado por la propia biología del tumor, que tiende a llegar a capas más profundas de la piel (más allá de la capa superficial que es la epidermis).



- Melanoma: es el cáncer cutáneo más agresivo pero menos frecuente comparado con los 2 anteriores. Si se diagnostica en fases precoces la curación es superior al 95%, pero si el tumor ha crecido en profundidad, entonces existe mayor riesgo de metástasis.



4. ¿Son peligrosas las cabinas de bronceado?

Están catalogadas como agente carcinogénico por la International Agency for Research on Cancer (IARC). Aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel (melanoma y no melanoma), sobre todo si su uso se ha iniciado en la adolescencia, que es lo que dicen los últimos estudios.



Esto es porque las cabinas de bronceado no sólo emiten radiación UVA sino también un pequeño porcentaje de radiación UVB. Además, el nivel de radiación UVA que podemos recibir en una cabina de bronceado puede ser hasta 10 veces superior al de un día soleado en el Mediterráneo.



5. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de piel?



- Aplicar cremas solares. Siempre en casa y nunca en la playa o en la piscina, sobre la piel seca y 30 minutos antes de la exposición al sol.



- Evita las pulverizaciones de agua durante las exposiciones. Evita los perfumes y las colonias alcohólicas que contienen esencias vegetales, porque son fotosensibilizantes.



- Protege la cabeza con sombrero o gorra; ojos con gafas adecuadas; y labios con protector labial.



- Muévete. No es aconsejable tumbarse al sol y mantenerse inmóvil durante horas. Hidrátate bebiendo agua u otros líquidos.



- Cuidado con los medicamentos que pueden provocar reacciones a la exposición solar. Recuerda: un fotoprotector por debajo de 30 es poco útil para evitar el fotoenvejecimiento y el cáncer de piel.