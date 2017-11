'Médicos Sin Fronteras' alerta de la deficiente respuesta global a la Tuberculosis

La organización médico-humanitaria internacional, 'Médicos Sin Fronteras', alerta de las graves consecuencias de las deficiencias en la respuesta global a la Tuberculosis. La Tuberculosis resistente (TB MR por sus siglas en inglés) es, hoy por hoy, una emergencia de salud global.



La Tuberculosis afecta actualmente a 9 millones de personas en el mundo y provoca la muerte de 1,5 millones. Se estima que la Tuberculosis multiresistente supone unos 480.000 casos en el mundo, de los cuales solo 136.000 son diagnosticados, lo que representa que solo uno de cada cinco pacientes es tratado. Los casos de Tuberculosis resistente y los de la Tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB en sus siglas en inglés) han aumentado considerablemente: en algunos países hasta un 35% de los casos se diagnostican en nuevos pacientes, lo que apunta a un aumento significativo de la propagación de la epidemia por el contagio de persona a persona.



En el marco de la 45 Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar que se celebra en Barcelona, 'Médicos Sin Fronteras' presenta el 30 de octubre su informe "Out of step: Deficiencias letales en la respuesta a la Tuberculosis". Un estudio, realizado en 8 países (Brasil, India, Kenia, Myanmar, Rusia, Sur África, Uzbekistán y Zimbabue.) sobre el diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis. La organización analiza la situación actual del abordaje de la Tuberculosis en dichos países e incorpora recomendaciones que pueden ayudar significativamente a la mejora en la respuesta y el manejo de la Tuberculosis resistente. En su informe 'Médicos Sin Fronteras' destaca la importancia del acceso a los dos nuevos fármacos introducidos en el mercado, hace más de un año y medio, que junto a los nuevos usos de otros medicamentos ofrecen una gran esperanza en la lucha contra la Tuberculosis resistente en el mundo.



CINCO CARENCIAS LETALES

Carencias en el diagnóstico de Tuberculosis resistente: El diagnóstico confirmado por laboratorio es fundamental para reducir el número de personas mal diagnosticadas y que reciben un tratamiento incorrecto o inadecuado para la Tuberculosis resistente. Pero el acceso a los Test de Susceptibilidad a los medicamentos de primera y segunda línea siguen siendo muy limitado.



Carencias en el tratamiento de Tuberculosis extremadamente resistente: ofrecer de forma rápida el tratamiento adecuado a pacientes con este tipo de Tuberculosis es crucial para contener la expansión de las resistencias a los fármacos. Sin embargo, en cuatro de los ocho países analizados menos del 75% de los casos reciben tratamiento.



Modelos de atención anticuados: cuatro de los ocho países aún incluyen algún tipo de práctica de hospitalización para pacientes con Tuberculosis extremadamente resistente en sus protocolos, a pesar de que los modelos de atención ambulatoria (o con base comunitaria) presentan los mismos resultados que la atención hospitalaria (o de base centralizada) y ofrecen mejores resultados coste-efectividad, además de ser más tolerados por los pacientes.



Acceso limitado a medicamentos nuevos y reutilizados: A pesar de la reciente aprobación de dos nuevos fármacos para Tuberculosis los países incluidos en el estudio solo han tenido acceso limitado a uno de los nuevos medicamentos y exclusivamente a través de programa de uso compasivo o equivalentes. Seis de los ocho países tienen la regulación necesaria que permite el acceso a estos nuevos fármacos por la vía de programa de uso compasivo o equivalente. Ninguno de los países cuenta con todos los medicamentos del Grupo 5 incorporados en la lista nacional de medicamentos esenciales y que aunque no representan una clara eficacia sobre la Tuberculosis son fundamentales como componentes de la terapia.



Grave falta de fondos: Cinco de los países encuestados muestran importante carencia de financiación para sus programas nacionales de TB. Los tres países con más bajos ingresos (Kenia, Myanmar y Zimbabue) tienen que hacer frente a grandes faltas de fondos para sus programas nacionales de TB con menos del 50% de los fondos necesarios disponibles.