Señales para detectar el cáncer de ovario

Los expertos han comprobado que si el cáncer de ovarios es detectado en una fase temprana de la enfermedad, la mujer tiene un 95% de posibilidad de sobrevivir y que la enfermedad sea eliminada por completo.



Normalmente el cáncer de ovarios suele aparecer en mujeres de edad avanzada, 50 años mas o menos, pero esto no significa que el cáncer no aparezca en mujeres con menos edad, y aunque la tasa de mortalidad diga que las mujeres de 65 en adelante corren el mayor riesgo, todas las mujeres puede desarrollarlo.



El cáncer de ovario es muy silencioso y muy difícil de detectar en primeras etapas así que es recomendable realizarse chequeos médico.



Por todo ello, es muy recomendable que tengas en cuenta algunos síntomas que podrían advertirnos de un posible cáncer de ovario. Además estas señales podrían estar relacionadas con algún otro problema de salud.



1. Si estás muy cansada: es normal cuando se tiene problemas de salud que la mente y el cuerpo no funcionen correctamente, sintiéndonos algo cansadas y fatigadas, pero también es un síntoma común que aparece cuando padecemos un cáncer de ovario.



2. Descontrol del peso de nuestro cuerpo sin ninguna razón. Debemos sospechar que algo no va bien si perdemos peso y no estamos llevando ninguna dieta, no hacemos ejercicios, ni hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, es un posible síntoma de padecer un cáncer de ovario.



3. Si tienes muchas ganas de orinar: si empiezas a darte cuenta de que acudes a cada momento al baño y no puedes controlarlo, puede que algo no esté funcionando bien. Por lo general, cuando orinamos de forma incontrolada aparecen los dolores y ardores,por lo que aconsejamos que rápidamente consultes a tu médico.



4. Si sientes dolor durante el acto sexual es recomendable acudir al médico ya que es uno de los síntomas mas vistos de este cáncer.



5. Dolor de espalda: si no sueles tener dolores en la parte baja de la espalda y de repente aparecen sin ninguna motivo, debes acudir a tu médico ya que es otro síntoma del cáncer de ovarios.



6. Otro síntoma puede ser si sientes fuertes dolores en la zona de la pelvis.



7. Síntomas digestivos: cuando sientas de forma frecuente que estas teniendo malas digestiones, muchos estreñimientos y calambres acompañados con molestias abdominales es un aviso.



8. Hinchazón o distensión abdominal: nuestro estomago puede inflamarse por varios motivos, entre ellos las enfermedades. Por eso cuando sientas que tu estómago esta inflamado y el abdomen también esta en aumento y más si esto te ocurre frecuentemente, puede deberse a una señal de posible cáncer de ovario.



Otros síntomas que debemos tener en cuenta: náuseas y vómitos, sangrado vaginal en mujeres pos-menopáusicas, anemia y dolores de estómago muy frecuentes.