Atresmedia comienza su trabajo para llevar la formación sobre propiedad intelectual a los colegios

Atresmedia ha reunido hoy, por primera vez, al grupo de expertos que van a definir las líneas para la elaboración de contenido formativo sobre propiedad intelectual para colegios, dentro de su movimiento de responsabilidad Crea Cultura. Los niños y adolescentes son clave en el mañana de la propiedad intelectual, pues crecerán en un mundo lleno de tecnología y de cultura en muy diversos soportes y cada vez más innovadores modelos de negocio y de licencias gratuitas, como el copyleft.



Desde el respeto de todas las sensibilidades, Crea Cultura reúne a un grupo de expertos que pondrán las bases para un primer contenido formativo que se imparta –fuera de horario escolar y del contenido académico- en los colegios. Los más jóvenes son actores importantes en esta materia y este movimiento no quiere dejarlos de lado; de ahí este grupo de trabajo con expertos para elaborar material audiovisual que conciencie a los más pequeños desde las aulas. En la misma línea, la iniciativa contempla la concienciación de los docentes dentro del encuentro ¡Grandes Profes! de la Fundación Atresmedia.



En la reunión celebrada hoy se han asentado las primeras piezas sobre las que se construirá un proyecto educativo con ambición de involucrar a toda la sociedad. Se trabajará en desarrollar experiencias educativas y materiales formativos que involucren a alumnos (niños y adolescentes), profesores, familias e incluso a profesionales de la industria. La sociedad digital y los nuevos modelos tanto culturales como de negocio (streaming, suscripciones, creación colectiva, crowdfunding, licencias copyleft, etc.) exigen que se innove en acciones de formación que sean en sí mismas experiencias: no basta con enseñar al estilo tradicional sino que se crearán formatos en los que sean los protagonistas quienes participen en la propia generación de la enseñanza en vivo. Dada la distancia cultural y tecnológica entre generaciones, se prevé buscar el liderazgo de alumnos para generar dinámicas de comunidad con sus compañeros.



Un grupo multidisciplinar de profesionales de prestigio

En el plantel de expertos que asesorarán para crear material formativo hay periodistas, profesores, especialistas en propiedad intelectual o profesionales de Internet y del mundo de las licencias abiertas.



Estos son los miembros del grupo de trabajo: Alfonso González Hermoso de Mendoza (Presidente de la Asociación Educación Abierta), José de la Peña (ex Director de Educación y Conocimiento en Red de Fundación Telefónica), Tíscar Lara (Vicedecana de la EOI), Joaquín Rodríguez (Responsable de Punto Neutro), Luis González (Director Casa del Lector), Rosalía Lloret (Directora de Relaciones Institucionales de la Online Publishers Association Europe), Francisco Ruiz Antón (Director de Políticas Públicas de Google), María Jesús Magro (Directora Fundación Pons), José Manuel Pérez Tabernero (UNESCO), Antonio Lafuente (Investigador del CSIC), Sonia García Gómez (secretaria general de Anpe), Javier Palazón (Director de la revista Educación 3.0), Héctor Sanz (Presidente del Consejo de la Juventud), Pablo Herreros (periodista), Carlos Magro (Consultor en educación y TIC), Marta G. Franco (Periodista y hacktivista), Carlos Güervós (Subdirector General de Propiedad Intelectual), José Manuel Tourné (Director General Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), Mario Tascón (periodista), Carlos Flores (Director de Aula Planeta), y Antonio Labanda (Colegio Oficial de Psicólogos). En la reunión no pudieron estar presentes, por problemas de agenda, Rosalía Lloret, Antonio Lafuente ni Javier Palazón, si bien han expresado su voluntad de participar del proyecto en próximas citas.



Por lo que respecta al resto del movimiento Crea Cultura, Atresmedia está trabajando ya en la preparación de los próximas ediciones del Foro Crea Cultura Bertelsmann-Atresmedia, que tuvo su primer debate con el periodista norteamericano Jeff Jarvis y la Directora de Asuntos Públicos de Bertelsmann, Irene Braam, en octubre, presentados por el Embajador de EEUU en España, James Costos.



A principios de febrero se celebrará un debate entre tres o cuatro personalidades muy relevantes del mundo del cine; en abril, Crea Cultura reunirá a personajes de la música, y en mayo el debate se centrará en la propiedad intelectual en el entorno del libro.



En cuanto a los spots sobre Crea Cultura, Atresmedia ha compartido dos hasta la fecha: el inicial, llamado Nada es gratis, siempre hay alguien que lo paga, que se exhibió desde finales de septiembre. Para mostrar el mismo mensaje de manera positiva, centrando el mensaje en la capacidad de aportar de los consumidores, Atresmedia dio la vuelta al spot y lo volvió a programar desde noviembre en todos sus canales hasta finales de 2014. La compañía trabaja ya en un próximo spot que verá la luz en primavera.



El blog de Crea Cultura, un espacio de opiniones plurales

¿Es sostenible la Fiesta del Cine?, el fenómeno del ‘binge-watching’ o el crowdfunding como gran oportunidad para la creación de cultura, son algunos de los temas que ofrece el blog del movimiento Crea Cultura. Cada semana, el blog publica varios artículos propios que tratan la propiedad intelectual en todas sus caras, y tiene también entradas de profesionales que dan su opinión sobre distintos aspectos de este poliédrico debate.



Así, el escritor español que más libros digitales ha vendido, Juan Gómez-Jurado, critica la sinrazón del IVA del ebook; el director de Spotify en España, Javier Gayoso, defiende el cambio de modelo de negocio de la música; el editor Claudio López Lamadrid reivindica en una entrevista el valor del libro; el periodista Mario Tascón cuenta cómo en 1934 el enemigo de los diarios no era Google News sino la radio; el cineasta Nicolás Alcalá aboga por salir del debate encorsetado sobre propiedad intelectual; el abogado Sergio Carrasco subraya la inseguridad jurídica del canon AEDE; la periodista Carmela Ríos se pregunta de quién son sus tuits en la era del periodismo móvil, y la abogada Natalia Martos resuelve algunas de las dudas de Carmela sobre la propiedad intelectual en redes sociales.



Movimiento de largo recorrido e intenso en acciones

Atresmedia, como gran grupo de comunicación y creador de contenidos en España, es consciente de su responsabilidad como transmisor cultural y dentro de la Industria. Es por ello, que quiere aportar su capacidad de influencia para iniciar un diálogo constructivo y un movimiento de gran recorrido que ayude a concienciar sobre el valor de la propiedad intelectual.



La iniciativa parte de la idea de que solo se podrá conseguir un movimiento del que todos se sientan parte a través de un debate abierto y plural. Nada se consigue con imposición, y menos cuando una parte importante del futuro de la propiedad intelectual pasa porque las personas la aprecien como algo que aporta valor a sus propias vidas, en forma de felicidad, cultura y trabajo.



Crea Cultura nace como un movimiento de concienciación a largo plazo y buscará multiplicar las adhesiones a la causa, unir fuerzas y contar con la colaboración de todos los actores sociales porque, como ha demostrado Ponle Freno, con participación e implicación positiva se pueden cambiar las cosas.