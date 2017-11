creaCultura pone en marcha Book's Power, un canal en Flooxer para promover la lectura

Flooxer y creaCultura se unen para promover la lectura, la pasión por los libros y la literatura a través del canal Book's Power. La plataforma digital de Atresmedia ha desarrollado este proyecto, patrocinado por creaCultura, que pretende inculcar la lectura en los más jóvenes, así como enseñarles el valor de la creación cultural y el respeto a la Propiedad Intelectual de sus autores.



Para ello, Flooxer ha diseñado este canal de producción propia en el que ofrecerá diferentes formatos, abanderados por grandes influencers del mundo de los libros. Carlos Miguel Cortés (‘Bibliofilia’), Javier Ruescas (‘El decálogo del escritor’) o Sebas G. Mouret (‘Bookstureo’) son algunos de los primeros creadores que participarán en este canal con formatos originales.

Además, la plataforma de Atresmedia contará con otros contenidos de prescriptores como Esmeralda Verdú (‘Fly like a butterfly’), May R Ayamonte o Rocío Gómez, entre otros.



CREADORES CON FORMATOS EXCLUSIVOS PARA FLOOXER

Atresmedia, consciente de la proliferación de nuevos talentos y formatos para Internet, ha aprovechado la visibilidad de su plataforma digital Flooxer para lanzar este canal.



Para ello, ha contado con grandes prescriptores de este apasionante universo, que han conseguido revolucionar el sector a través de sus contenidos y estilo propio en las redes.



El escritor Javier Ruescas nos trae el ‘Decálogo del escritor’ sobre el proceso creativo. El formato consta de video­tutoriales sobre las distintas fases para escribir un libro o un relato. ‘Bookstureo’ es el formato de Sebastián G. Mouret para repasar los datos más curiosos de la literatura clásica y contemporánea. Y Carlos Miguel Cortés se sentará, en ‘Bibliofilia’, con invitados famosos en un formato basado en la lectura y la poesía para acercar la literatura al público dándole un enfoque diferente. Además, Esmeralda Verdú compartirá sus reseñas literarias en ‘Fly like a butterfly’ y Flooxer también publicará las recomendaciones de May R. Ayamonte.



JAVIER RUESCAS - EL DECÁLOGO DEL ESCRITOR

El joven madrileño de 29 años compagina su faceta como escritor con la creación de contenidos para Internet. Ha publicado ‘Cuentos de Bereth’ (Editorial Versátil), ‘Tempus Fugit. Ladrones de Almas’ (Alfaguara), ‘PLAY’, ‘SHOW y LIVE’ (Montena), ‘Pulsaciones’, coescrita con Francesc Miralles (SM) y ‘Las Crónicas de Fortuna’ (Destino) y varios relatos en diferentes antologías. Se trata de uno de los booktubers más seguidos en la red con más de 112 mil suscriptores. La temática de sus vídeos es variada, recopila tops favoritos, tags, libros que pasaron a la gran pantalla, su experiencia como escritor, etc.



SEBASTIÁN G. MOURET - BOOKSTUREO

Este gallego afincado en Madrid tiene la cuantiosa cifra de 144.597 suscriptores. El creador y escritor comenzó este proyecto audiovisual y literario en 2012 con tan solo 16 años. Al principio contaba únicamente con la cámara de su teléfono y una pila de libros a modo de trípode. Quién le iba a decir que ahí nacería ‘El coleccionista de Mundos’: un vlog literario donde el joven escritor recoge sus reflexiones acerca de los libros del momento.



CARLOS MIGUEL CORTÉS - BIBLIOFILIA

Carlos Miguel Cortés se sentará con 20 invitados en un formato basado en la lectura y la poesía para acercar la literatura al público dándole un enfoque diferente. Figuras de diferentes ámbitos ­ youtubers, escritores, cantantes, directores o actores...­ se sentarán con él. Un total de 20 personas que abordarán un tema concreto durante la entrevista con un café (o los que sean necesarios).



Todos los vídeos se estructuran en 3 partes: un editorial de Carlos, la entrevista del invitado y la despedida. Cada invitado, antes de irse, escribirá unas líneas sobre un papel en blanco en una máquina de escribir. En el último vídeo, Carlos compartirá con la audiencia cada una de las frases y redactará un poema a partir de dichas anotaciones. Mikel Izal (cantante). Los primeros en pasar por Bibliofilia son Nuria Gago (actriz), Lorenzo Silva (escritor), Manuel Vilas (poeta), Javier Ruescas (escritor y creador contenidos internet), Marcus Versus (poeta), Carlos Guerrero, Fran Fernández (cantautor y poeta).



OTROS AUTORES DE BOOK'S POWER

Esmeralda Verdú: A pesar de ser técnico administrativa y que su trabajo esté relacionado con números, es una de las más conocidas booktubers españolas. ‘Fly like a butterfly’ es un canal con reseñas de las últimas adquisiciones literarias que hace su autora. Además de los vídeos también escribe en su blog y ha publicado su primera novela "Besos entre líneas", un drama adolescente que ha causado sensación.



Mar R. Ayamonte: Con tan solo 18 años May ya había escrito 6 novelas, por ello no es de extrañar que su pasión por la lectura y sus ganas de trasmitir esa devoción, la llevaran a crear sus propios vídeos y a colgarlos en la red. Su canal está cargado de reseñas, críticas y recomendaciones de todo tipo de libros.



Rocío Gómez: "Aquí lo encuentras" es el formato de Rocío Gómez, una chica de 13 años y que le encanta escuchar música a todas horas, estar con sus amigas y no para de pensar en el verano, “¡es lo mejor!” También, le gusta mucho leer y escribir. Algunos serán para gente que quiera empezar, otros para lectores avanzados, incluso puede que haya alguno que puede interesar a los padres.