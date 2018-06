Manuel Bartual y Hematocrítico: "Hay que concienciar contra la piratería desde que somos pequeños"

CREA CULTURA, el movimiento de Atresmedia para defender y valorar la Propiedad Intelectual, sigue desarrollando acciones encaminadas a reforzar el valor de la creación cultural y la necesidad de protegerla. Este martes, en la Feria del Libro de Madrid, Atresmedia ha celebrado su X Foro bajo el título 'La creación cultural no tiene fronteras: los autores Manuel Bartual (@ManuelBartual) y Miguel Ángel López (@hematocritico) han narrado sus viajes con éxito de lo digital al papel', en un acto que ha moderado la periodista de Atresmedia Helena Resano.

Helena Resano ha presentado a los autores, dos fenómenos en Twitter, que de forma reciente han publicado los libros 'El otro Manuel' y 'Los cinco superdetectives: aquí no bebíamos cervezas de jengibre', respectivamente. Bartual ha comenzado recordando que la novela que acaba de publicar con Planeta "tiene como punto de partida la historia que se hizo famosa en Twitter, una historia que conté como si me estuviera pasando a mí, como si alguien se hubiera colado en la habitación de un hotel, una historia de ciencia ficción que contaba con un doble que me perseguía. Pasé a tener medio millón de seguidores en Twitter, fue una auténtica locura que me ha llevado a publicar este libro. Planeta me hizo la propuesta al descubrirme y me di cuenta de que todo lo que había sucedido era un punto de partida para otra historia, pasar a otro plano de la ficción. Ahora vuelvo a jugar con la realidad y la ficción", porque, según ha manifestado, "lo que me ha sorprendido es que aunque yo creía que era todo ficción, la gente creía que era real".

López, el famoso @hematocritico, ha señalado que, en la que supone su "primera novela para adultos", el hilo argumental se basa en "cómo serían cinco niños detectives. Cuando leías los personajes de 'Los Cinco' te sorprendían que comían y que bebían. Nos imaginamos a esos cinco niños ahora con 40 años y qué tendrían que investigar". López ha recordado que “mis primeros proyectos los edité con Manuel (Bartual). En el blog buscaba cuadros de pintura clásica y les cambiaba el título. El Hematocritico de Arte, por ejemplo, se hizo muy viral, los historiadores de arte se volvían locos. Manuel había montado su editorial Caramba y pensamos en coger las ideas del blog y ponerlas en papel. Pensamos que podía tener el mismo efecto si lo compartías en casa, en una fiesta o como regalo. Funcionó muy bien, sacamos tres volúmenes".

Helena Resano ha recordado que Crea Cultura es la iniciativa de Atresmedia dirigida a poner en valor la cultura y concienciar a los usuarios de la importancia del proceso creativo. También les ha preguntado cuál es su percepción ante datos como el del Observatorio de la Piratería de que uno de cada cuatro libros se descarga de manera ilegal. El también maestro ha señalado al respecto: "Nosotros intentamos ofrecer cosas que ya estaban en Internet, no había necesidad de piratearlos, al convertirlos en un objeto físico los conviertes en un valor añadido". Mientras, Bartual ha asegurado que “no termino de verle el sentido, los autores, la gente que nos dedicamos a contar historias vivimos de eso, si queremos seguir contando historias, tenemos que poder seguir pagando las facturas". López ha añadido que "hay una idea de que recibimos tales cantidades que no necesitamos que paguen los libros".

Resano ha comentado que los contenidos ya no son como antes, puesto que ahora la creación es más transmedia, más líquida. Para Bartual, "la sensación que tengo entre el mundo real y virtual nunca ha existido, el mundo real hoy es también Internet, hay que asumir que está ahí y hay que aprovechar las ventajas que nos ofrece, le damos un uso limitado. Más que el futuro, es el presente".

El Hematocrítico ha confesado que "soy disfrutón, me gusta mucho buscar cosas para divertirme. Los que llevamos muchos años en Twitter estamos viviendo muchos cambios. Por ejemplo, Trump es casi más tuitero que presidente. Pero no he parado en este tiempo de descubrir cosas nuevas con Twitter, comentar programas de la tele...".

"¿Qué os inspira?, ¿cómo es el proceso creativo?", ha preguntado Resano. Bartual ha confesado que “es en lo que más disfruto, tiene partes malas cuando estás atascado, pero cuando todo fluye es una maravilla”. “Yo, con la novela, tuve claro cómo empezaba y cómo terminaba. Es como hacer un viaje, si sabes dónde vas, allá que te diriges. Me funciona bien saber a dónde me dirijo”, ha explicado el autor.

A Hematocrítico le "encanta organizar proyectos, colaborar con más gente, organizarme con más personas para ver qué me pueden aportar y yo a ellos. Esto lo copio un poco también de las redes. Nunca he escrito una novela entera solo".