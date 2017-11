Australia limita las exportaciones de ganado a Indonesia por maltrato

El ministro australiano de Agricultura, Joe Ludwig, ha indicado que se revisarán las exportaciones de forma independiente y no ha descartado la posibilidad de que se prohíba el envío a otros mataderos de este país asiático, según ha informado la emisora local ABC.



Las medidas gubernamentales se dan después de que el programa Four Corners de la cadena ABC de la televisión australiana difundiera imágenes en las que el ganado era golpeado, azotado y pateado antes de ser sacrificado en los mataderos indonesios.



La organización australiana para la prevención de la crueldad contra los animales (RSPCA, siglas en inglés) no descarta que algunos de los animales estuvieran conscientes mientras eran descuartizados.



Por su parte, el Partido Verde ha pedido la prohibición de todas las exportaciones de ganado vivo a Indonesia.