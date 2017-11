Japón se niega a continuar con Kyoto si China y EEUU no se comprometen

Japón rechazó hoy que su oposición a comprometerse con una segunda fase del Protocolo de Kioto esté bloqueando la conferencia sobre el cambio climático de Cancún, que sigue sin acuerdos firmes a veinticuatro horas de su conclusión. "Estamos negociando cómo podemos encontrar las palabras adecuadas para acomodar no sólo a Japón sino a otros países".

"Esta negociación es muy difícil, pero creemos que puede haber un acuerdo", dijo el director general de Cambio Climático del ministerio de Asuntos Exteriores, Akira Yamada, en conferencia de prensa. Japón ha manifestado abiertamente y desde el primer día que no estaba dispuesto a suscribir recortes de emisiones de gases causantes del efecto invernadero (GEI) más allá de 2012, pero este jueves rechazó que ello "sea un obstáculo para un resultado" positivo en la Cumbre de Cancún.

Además considera que el resultado último del proceso de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) debe ser alcanzar un acuerdo global y vinculante que comprometa los "mayores emisores" de gases, entre ellos China, Estados Unidos y otras economías emergentes como Brasil e India. "Nuestra posición no es sólo para nuestro interés, sino para el del planeta", concluyó Yamada.

Japón se niega rotundamente a continuar en el Protocolo si no hay compromisos por parte de otras potencias grandes emisoras de gases efecto invernadero, como China o EEUU, que no tienen obligaciones bajo el tratado.

La posición nipona es el principal obstáculo para el avance de las negociaciones, ya que quieren preservar su decisión final en función de los compromisos que adquieran Washington y Pekín. El Gobierno japonés se siente muy presionado por la situación interna del país, cuyos sindicatos y empresas se oponen a más esfuerzos si su competidor más directo, China, no sigue la misma senda, indicaron.



Sin embargo, EEUU y China se desentienden de todo lo relacionado con el segundo período del Protocolo, del que Washington no es parte y bajo el que Pekín no tiene obligaciones