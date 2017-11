La zona de influencia de este cementerio atómico se extenderá -según estimaciones del propio Consejo de Seguridad Nuclear- en un radio no inferior a 30 km y convertiría de facto en 'Zona Nuclear' un amplio tramo del Camino de Santiago entre las provincias de León y Palencia.



El Camino de Santiago posee un ingente valor patrimonial y acumula importantísimos reconocimientos internacionales ya que ha sido declarado “Primer Itinerario Cultural Europeo” y “Patrimonio Mundial de la Humanidad”. Además, constituye un importante motor económico, dado que es un recurso turístico de primer orden, para las cinco comunidades autónomas que atraviesa (Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra, y Aragón).



La Junta de Castilla y León acaba de sacar a información pública el Plan Regional del Camino de Santiago, cuya finalidad es su correcta conservación y puesta en valor. Sin embargo, este Plan no ha reflejado el daño que haría al Camino de Santiago y a su imagen y prestigio internacional, la posible instalación en Santervás de Campos y/o Melgar de Arriba (municipios tierracampinos cuyas corporaciones, actuando a espaldas de sus vecinos y de las poblaciones de la comarca, han ofertado sus pueblos como candidatos al albergar el ATC). Esta instalación traería al Camino -concretamente a la localidad de Villada- todos los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares de España.



Las tres organizaciones consideran que este Plan será un documento inútil si no contempla la prohibición expresa -dentro y fuera de los entornos de protección que se delimiten- de una actividad tan peligrosa como es la gestión y transporte de los residuos nucleares, actividad incompatible con los principios de conservación integrada (cultural, paisajística, ambiental y socioeconómica). que deben aplicarse a los Conjuntos Históricos y con mayor motivo si éstos están declarados Patrimonio de la Humanidad.



Estas organizaciones, en colaboración con Hispania Nostra, alertarán a las instancias europeas e internacionales de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español baraja ubicar en esta localización su cementerio nuclear centralizado.



Greenpeace, la Plataforma Anticementerio Nuclear Tierra de Campos Viva y Ecologistas en Acción han llevado a cabo una serie de actividades para alertar a la población del daño que el cementerio nuclear tendría sobre el turismo natural, cultural y gastronómico de Castilla y León.



Más información en: Greenpeace.org