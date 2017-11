Estas vacaciones, no te olvides de cuidar nuestras playas

Ya estamos en pleno verano y son muchas las personas que se van de vacaciones o realizan alguna "escapadita" para desconectar de la rutina o del calor agobiante de la ciudad. Y uno de los lugares por excelencia son, sin duda, las playas.



España es un paraíso para los amantes del mar y la playa: con 7.880 kilómetros de costa y más de 3.000 playas, nuestro país se convierte cada verano en uno de los destinos turísticos más deseados por lo que debemos ser conscientes del cuidado que nuestras playas necesitan.



Disfrutar del sol del Mediterráneo o de las playas del Atlántico es un lujo que debemos proteger y cuidar. Para ello, coge papel y boli y apunta nuestras recomendaciones. Siguiendo estos sencillos consejos, estarás ayudando a mantener las playas limpias, y así, siempre podrás disfrutar de su belleza cada vez que las visites.

1) Bajo ningún concepto tires basura al mar ya sean latas, plásticos o cualquier desperdicio, ya que los animales pueden hacerse daño al comerlos o quedarse atrapados en ellos. Además, estos residuos perjudican y contaminan gravemente el agua del mar.

2) Si fumas, no tires ninguna colilla en la arena o en el agua, ya que muchas especies marinas pueden tragárselas. Por otro lado, cada filtro de una colilla usada puede contaminar hasta 3 litros de agua de mar. Es aconsejable utilizar ceniceros de playa o guardar la colillas en un envase para tirarlas después.



3) No debemos derrochar el agua en las duchas públicas. Es recomendable utilizar las duchas para un rápido refresco y para quitarse el salitre. Jamás te duches en ellas con jabones o champús, ya que van directos a la playa.



4) Es importante respetar a la naturaleza. Por ello debemos no sacar especies de la fauna marina como estrellas de mar o peces o cualquier animal de otro hábitat de su medio natural, ya cada especie cumple una función específica. También es importante no coleccionemos las conchas de la playa, es mejor dejarlas en su contexto natural.

5) Es fundamental que seamos conscientes de que debemos hacer uso de los servicios públicos y no realizar nuestras necesidades fisiológicas en el mar, ya que aumenta la contaminación del mar.

6) Es posible proteger tu piel y proteger el mar. Usa solo bronceadores resistentes al agua, de otra forma se diluyen y contaminan el mar.

7) En verano evita las fogatas, su luz desorienta a los animales y el fuego quema muchos microorganismos útiles.

8) Si viajas con tu mascota, sé responsable y recoge sus desechos. Disfruta con tu mascota de las vacaciones y visitas las playas destinadas a animales

9) Lleva tu propia bolsa para la basura. No dejes los desperdicios de comida en la arena porque atrae moscas. Tampoco arrojes la basura al mar; aparte de que es contaminante, las olas siempre la devuelven.

10) Evita navegar cerca de los bañistas con motos de agua o lanchas ya que el combustible que vierten al agua afecta la salud.