Un estudio con 1.166 especies confirma los efectos del cambio climático

El estudio ha podido constatar que los cambios a largo plazo de la temperatura provocan muchos efectos en el tamaño de las poblaciones de especies de plantas y animales.

Los resultados se publican en la revista Nature Ecology & Evolution en un artículo liderado por Diana E. Bowler, del Centro de Investigación de Biodiversidad y Clima de Sencknberg (Alemania), y firmado entre otros por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).



Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron una compilación de estudios de 1.758 poblaciones locales, con un total de 1.166 especies de 40 clases, entre ellas mamíferos, aves, moluscos, peces, algas, líquenes, hongos, gimnospermas, etc.



Casi la mitad de las especies estudiadas, en esta investigación, mostraron o bien un aumento o bien una disminución siginificativa en sus poblaciones.



Incluso, ese efecto de la temperatura en ambientes terrestre "es tan grande como el efecto que tiene la contaminación sobre las especies", apuntan los autores del estudio.



Así, el cambio en la distribución que se está produciendo en cada especie por la subida de temperaturas viene influido por su preferencia por temperaturas más o menos cálidas.



Por ejemplo, las especies terrestres de zonas más cálidas están experimentando una expansión clara de sus poblaciones, pero al mismo tiempo que esto aumenta, disminuyen las especies terrestres que prefieren vivir en ambientes fríos.



Por el contrario, en las comunidades de agua dulce y marinas, los efectos del aumento de la temperatura aparentemente se manifestaron de maneras más complejas, pero incluso aquí los signos son visibles: las poblaciones de peces marinos de aguas más templadas están aumentando su presencia en el Mar del Norte.



Por otro lado, esta nueva investigación también sugiere que los impactos del cambio climático sobre los seres humanos no ocurren solos.



"El cambio en los usos del suelo, por ejemplo, también influye muy negativamente en las poblaciones y la diversidad de especies. Sin embargo, su efecto tiende a ser de naturaleza más local, mientras que el cambio climático tiene una escala geográfica amplia", según los científicos.