Los ganadores del concurso de pósters de Greenpeace ya preparan su viaje al Ártico

Sara de 18 años es una de las ganadoras del concurso de pósters, impulsado por Greenpeace, en el que participaron cientos de personas con originales pósters .

En cuanto se enteró del concurso, no dudó en participar: "Lo vi y dije, es el sueño de mi vida poder viajar al Ártico, así que me puse a pintar, y a la semana envié mi creación. Usé acuarela a dos colores, y me he inspirado en la película que vi hace unos años que se llama Big Miracle", explica.

"Sobre todo en la escena en la que la protagonista se sumerge bajo el agua con las ballenas y se ve la silueta dentro del agua...esa imagen se me quedó grabada", ha contado. Una joven muy conciencia con el medio ambiente ya que ya llevaba dos años ligada a Greenpeace como voluntaria ya que se dió cuenta que no solo bastaba con ser amante de los animales y la naturaleza y que tenía que hacer algo más.

Así, en unos días viajará hasta el Ártico junto a los otros dos ganadores del concurso, para hacer realidad su sueño: poder ver en primera persona y sentir que lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico y la importancia de cuidarlo y protegerlo.