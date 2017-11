El Gobierno demolerá El Algarrobico, si la ley lo permite

El hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería) continúa siendo noticia. Tras presentar 27.000 firmas en la Moncloa, los activistas de Greenpeace siguen ejerciendo presión hacia el Gobierno.



El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a financiar la demolición del hotel. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha dicho que mantiene "la misma posición firme desde 2005" en contra de una instalación que no corresponde a la normativa del litoral español.



Ribera ha asegurado que "entendemos que el hotel no debería estar ahí y nos comprometemos a financiar su demolición, pero estamos pendientes de la resolución de los tribunales, donde se sigue un proceso desde hace tres años".



Ribera ha añadido que el Ministerio trabaja con la Junta de Andalucía, por competencias, en un "protocolo de actuación" para comprometer y cofinanciar los trabajos de demolición, desescombrado y restauración del entorno natural cuando sea preciso.



"No podemos saltarnos la ley, esto es un Estado de derecho y hay que esperar", agregó tras recordar el caso parecido del hotel Atlanterra, en Cádiz, que se resolvió tras 10 años de litigio.



Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de esa agrupación, ha indicado que tienen el "compromiso" de las autoridades y que confían en una resolución positiva de los tribunales.