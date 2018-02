Productos de limpieza que no perjudican al medio ambiente

PROGRAMA 177

'C2 Green' es un producto de limpieza que no contamina. En su composición se han utilizado fosfatos para eliminar la contaminación del agua y han sustituido los disolvente tóxicos por disolventes biodegradables. ¿Quieres saber más sobre este producto que apuesta por la sostenibilidad, que no genera vertidos y que no perjudica a nuestro planeta? ¡Dale al play!