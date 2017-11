Las renovables podrían suministrar casi la mitad de la energía mundial en 2035

Para quien todavía no las conozca, las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales.



El sol está en el origen de todas ellas, y se trata de la fuente de la energía solar, tanto la térmica como la fotovoltaica.



Por otra parte, con la ayuda de los generadores eólicos, podemos convertir la fuerza del viento en electricidad.



Aunque la eólica y la solar, son las dos energías renovables más utilizadas, éstas no son las únicas. No debemos olvidar la biomasa, que es la energía que procede del aprovechamiento de materia orgánica animal y vegetal, o de residuos agroindustriales.



Geotérmica, hidroeléctrica y mareomotriz, completan el sector de las renovables, con un futuro tan necesario, como prometedor.De hecho, las renovables podrían llegar a suministrar casi la mitad de la energía mundial para 2035. Estas energías han llegado, en algunos momentos, a proporcionar más de dos tercios de toda la electricidad.



La eólica, fotovoltaica, biomasa y termoeléctrica son algunas de las tecnologías de mayor crecimiento.

Para finalizar una curiosidad: La energía solar podría abastecer siete veces la demanda eléctrica que tendría la península en 2050.