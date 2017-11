Malasia abre un lujoso hotel de cinco estrellas solo para gatos

CON SALA DE JUEGOS Y PELUQUERÍA

Si tienes pensado viajar a Malasia (por qué no) ya no tendrás que alejarte de tu gato. Este país ha puesto de moda hoteles para felinos, pero no de cualquier tipo, de cinco estrellas. Estos alojamientos cuentan con todas las comodidades posibles para un gato. Desde peluquería, hasta aguas termales, pasando por una sala de juegos. Y todo ello con un sistema de videovigilancia conectado a Internet para poder ver cómo se encuentra el huésped en cualquier momento.