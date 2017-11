1. Comparte coche, usa la bici o el transporte público para ir a trabajar.



2. Elige productos que no estén envasados en plástico.



3. Compra fruta y verdura de cultivo biológico (los fertilizantes y los pesticidas muy a menudo son derivados del petróleo).



4. Adquiere productos de belleza (champú, jabón, maquillaje) a base de ingredientes naturales, no de petróleo.



5. Siempre que sea posible, elije productos producidos localmente (así se reduce su transporte).



6. Compra ropa hecha de algodón o de cáñamo biológicos. Evita los tejidos derivados del petróleo.



7. Usa artículos no desechables en tus pic-nic, y fiestas de verano.



8. Deja de usar agua embotellada.



9. Vuela menos.



10. Exige a tu gobierno que fomente las energías renovables en lugar del petróleo.