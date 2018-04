Animalistas denuncian a un criadero de animales por maltrato en Tres Cantos

Los denunciantes han grabado un vídeo que han dado a conocer a través de la asociación animalista 'Veggie for animals', con imágenes que detallan la situación del centro y en el que se puede ver a animales enfermos, supuestamente con tumores, cáncer o sarna.

"El criadero Aguas Claras es uno de tantos que hay en España: una empresa cuyo único objetivo es ganar dinero a costa de los cachorros que producen. Cachorros que luego venden en Internet por 900 euros", ha señalado el grupo de investigadores en un comunicado.

"Esto demuestra que carecían de atención veterinaria. Porque pagar un veterinario, y el correspondiente tratamiento, supone un gasto económico que no quieren afrontar. Así mismo escatiman en limpieza: las jaulas están llenas de excrementos y orines, y el agua completamente verde", describen.

En el recorrido realizado por las instalaciones, los animalistas se encuentran con cuatro cadáveres de perros calcinados, uno de ellos con dos golpes en la cabeza y su cráneo hundido en la zona frontal. "Las perras están ahí para dar a luz tantos cachorros como sea posible, cuando sus cuerpos no dan más de sí y no pueden parir más, no generan beneficios económicos. ¿Para qué quiere una empresa mantenerlas? Los criaderos matan sistemáticamente a estas madres.

Lo mismo hacen con los cachorros enfermos o que no pueden vender", explican. También acusan a los responsables del criadero de reducir al máximo el agua, la limpieza y la atención médica a los animales con imágenes de la mala situación en la que se encuentran los chelines. "A las madres se les obliga a parir dos veces al año y son separadas de sus cachorros al nacer, cuando venden que se han criado en familia y en las mejores condiciones", dice el narrador del vídeo.

Además, durante el recorrido por las jaulas de los animalistas comprueban que varios animales viven "entre heces, orina y agua verde" y otros no ven la luz del sol, "enjaulados toda la vida en recintos oscuros y cerrados y durmiendo sobre un suelo frío". De hecho, atribuyen a esta falta de libertad problemas mentales como que algunos perros se coman sus propias heces y otros den vueltas continuamente sobre sí mismos.

'Veggie for animals' pide, a través de Change.org, el cierre de este criadero al ayuntamiento de Tres Cantos.