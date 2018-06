Atresmedia se suma a 'Sustainable Brands', el encuentro de referencia internacional en sostenibilidad y negocio

Bajo el concepto de 'Redesigning the Good life: Brands Serving Humanity' (“Rediseñando la buena vida: Marcas que sirven a la humanidad”), las ponencias, organizadas por la consultora Quiero, se celebrarán los días 8 y 9 de octubre en el Palacio de Cibeles (espacio CentroCentro), y reflexionarán sobre el papel de las empresas y su impacto en la sociedad. Asimismo, se profundizará en modelos de negocio exitosos que ponen en el centro a la persona a la hora de diseñar, producir y comercializar productos y servicios.

El domingo, 7 de octubre, tendrá lugar Sustainable Sunday en la Plaza de Colón, una jornada dedicada a toda la ciudadanía y que tiene como objetivo acercar la sostenibilidad a la sociedad.

Además de la ministra Teresa Ribera, han confirmado su asistencia al evento Sirikul Laukaikul, estratega de Marca y asesora de Sostenibilidad de The Brandbeing Consultant Co.; Thomas Kolster, autor, orador, crítico y experto internacional en Comunicación Sostenible de Sr. Goodvertising; y el Venerable Dr. Phra Shakyavongsvisuddhi, deputy rector for Foreign Affairs de la Universidad Budista Mahamakut.

Durante el primer día de ponencias, el 8 de octubre, y con la premisa de cómo las marcas se ponen al servicio de la humanidad, el programa se dividirá en cuatro bloques: Economía (Redefiniendo el propósito de la economía), Liderazgo ejemplar (Los negocios al servicio de la sociedad), Valentía de la marca (Activismo corporativo) y El factor humano (las personas en el corazón de la innovación).

El martes, 9 de octubre, bajo el concepto de co-creación, los patrocinadores y sus grupos de interés reflexionarán sobre industrias específicas y ámbitos de gestión concretos que son fundamentales para el desarrollo económico y social, como la energía, movilidad, financiación, comida, salud y tecnología, entre otros

Sustainable Brands® nació en 2006 con la misión de inspirar, involucrar y equipar a las marcas y a las empresas innovadoras para garantizar su rentabilidad y también un futuro mejor. Se trata de una comunidad global de más de 350.000 integrantes formada por profesionales y compañías que están innovando entorno al rol de los negocios y las marcas en la sociedad. Una reflexión sobre el papel de las marcas en la definición de un futuro justo y sostenible.

En la actualidad, se celebran encuentros en San Diego, Boston, Río de Janeiro, Buenos Aires, Copenhague, Estambul, Ciudad del Cabo, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokio y Sidney.

A esta tendencia se suma Atresmedia, organización que, comprometida con la sostenibilidad como parte de su estrategia corporativa, ha decidido apoyar de nuevo este evento en España como abanderada de los valores que promueve.

Atresmedia es consciente de la capacidad de sensibilización y movilización que puede ejercer en la sociedad y de que su principal responsabilidad como medio de comunicación es servir de altavoz a cuestiones que contribuyen a su progreso. Por este motivo, ha asumido el compromiso de poner al servicio de la sociedad el poder de difusión de sus medios de comunicación, y de apoyar y desarrollar iniciativas que tengan un impacto positivo en ella.

La sostenibilidad es una de las cuestiones que puede marcar la diferencia en la mejora de la sociedad, por ello Atresmedia se ha convertido en media partner de Sustainable Brands® en todas las ediciones que ha celebrado en España. Además, las marcas son uno de los principales grupos de interés para Atresmedia e implicarles en el reto de la innovación, el liderazgo y la responsabilidad corporativa es vital para el éxito en la construcción de un mundo más sostenible.

Los medios colaboradores de esta edición, junto a Atresmedia, son Ciclosfera, Ciudad Sostenible, Corresponsables, El Independiente, Marketing Directo y Homes Report.

Sustainable Brands® Madrid cuenta con la colaboración de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, como la Asociación de Marketing de España, B Corp España y Europa, Economía del Bien Común, Forética, Impact Hub Madrid, Las ConSentidas y Ouishare.