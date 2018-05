Cómo puede ayudar el blockchain en la lucha contra el cambio climático

Durante el evento de presentación de Piel de Atún, el festival sostenible que se celebra en Cádiz del 11 al 14 de octubre, pudimos escuchar a algunos de los expertos que colaboran con la iniciativa.

"El mundo que estoy dejando a mi hijo, no me gusta. Antes no me preocupaba tanto porque pensaba solo en mí,pero no podré decirle dentro de 30 años que veíamos venir estas cosas, pero no hicimos nada", contó Alex Preukschat.

"La tecnología blokchain permite interconectar a todas las personas del mundo para que sean nodos iguales entre sí y no jerárquicos. Esto significa que tenemos que tener en cuenta a todos los ciudadanos del mundo, uno a uno, más allá de las fronteras. Porque el mundo es un todo y el cambio climático no lo vamos a poder afrontar si no lo tratamos como un problema mundial", señaló Preukschat.

La tecnología blockchain aspira a ser la unión de esos 7.000 millones de nodos que viven en el planeta y esta tecnología servirá de unificador para que nos podamos organizar y, juntos, consigamos vencer al cambio climático. Para terminar, el coordinador de Blockchain España afirmó que quieren apoyar el movimiento de Piel de Atún para "hacer algo para mejorar el mundo".