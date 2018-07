Muere envenenado Kaos, el perro 'héroe' que salvó decenas de vidas en el terremoto de Italia

Se convirtió en un héroe tras sus labores de rescate después de que varios terremotos sacudieran Italia en 2016. Ahora, el país se conmociona al enterarse de que el perro ha fallecido envenenado, según ha anunciado Fabiano Ettore, su dueño en su cuenta personal de Facebook.

El sismo principal tuvo una magnitud de 6,2, que sacudió, entre otras ciudades, Amatrice, dejando 232 fallecidos. Kaos y su dueño no dudaron en ayudar al equipo de rescate y participar en todas las labores posibles, llegando a salvar decenas de vidas.

"Me han quitado lo más valioso", se puede leer en esta primera publicación. Poco más tarde, Fabiano le dedicó una carta de despedida a su "amigo fiel".

"Hola amigo. Has dejado un vacío insalvable por la mano de una persona mezquina. Continúa tu trabajo allí arriba, sigue buscando desaparecidos, salvando vidas. No sientas odio por quien te hizo esto; más bien, si necesitan ayuda mañana, sé superior y cuando te miren a los ojos verán que eres su salvador. Kaos, hemos sido muchos los que te hemos visto ayudar a tantas personas. Trabajaste día y noche, fuiste un amigo fiel con el que compartí casa, sofá y todo. Corre mi amigo, corre, no te detengas. Un día nos abrazaremos de nuevo".