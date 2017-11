Nuevas especies invasoras se abren paso a través de la fusión del Ártico

El deshielo del Ártico ha abierto nuevas rutas de navegación que facilitan el tránsito de barcos en el Paso del Noroeste a través de Canadá y la Ruta del Mar del Norte. Pero estos nuevos trayectos traen consigo nuevas especies invasoras que hasta ahora no existían en esas zonas.



Organismos adheridos en puertos de escala se aferran a la parte inferior de sus cascos o son bombeados en los enormes tanques de agua de lastre dentro de sus cascos. Ahora, el cambio climático ha dado a los barcos una nueva ruta más corta para cruzar entre los océanos y los riesgos de las nuevas invasiones van en aumento.



"El tráfico marítimo Trans-Ártico es un cambio que se jugará en una escala global", ha declarado Whitman Miller, autor principal del estudio publicado en Nature Climate Change. El deshielo del Ártico ha creado dos nuevas rutas de navegación: el Paso del Noroeste a través de Canadá, y la Ruta del Mar del Norte, un tramo de 3.000 kilómetros a lo largo de las costas de Rusia y Noruega que conectan el Mar de Barents y el mar de Bering. Este nuevo trayecto permite aprovechar los recursos naturales del Ártico y el comercio interoceánico son altos, aunque los buques comerciales llevan a menudo sin darse cuenta especies invasoras.



"El fin económico del Ártico es enorme. Ya se trate de un mayor acceso a las ricas reservas de recursos naturales de la región, o el más barato y más rápido intercambio comercial interoceánico, las rutas del Ártico remodelarán los mercados mundiales. Si no se controlan, estas actividades alterarán enormemente el intercambio de especies invasoras, en especial a través del Ártico, al norte del Atlántico y al norte del Pacífico".



El primer viaje comercial a través del paso del noroeste -un carguero de la Columbia Británica (Canadá) cargado de carbón con destino a Finlandia- tuvo lugar en septiembre de 2013 . Mientras tanto , el tráfico a través de la Ruta del Mar del Norte ha aumentado rápidamente desde 2009. Los científicos proyectan que al ritmo actual podría seguir aumentando un 20% cada año durante el próximo cuarto de siglo, y esto no toma en cuenta los buques que navegan al mismo Ártico.



Desde hace más de 100 años, el intercambio de barcos entre los océanos pasa a través de la de lso canales de Panamá y Suez. Ambos contienen agua caliente, tropical, y pueden matar o debilitar a los posibles invasores de las regiones más frías severamente. En el Canal de Panamá, las especies en los cascos de los barcos también tienen que hacer frente a un cambio brusco de la salinidad, pasando de agua marina a dulce. Pero los pasos del Ártico solo contienen agua marina fría. Siempre y cuando las especies son capaces de soportar las bajas temperaturas, sus probabilidades de sobrevivir a un viaje ártico son buenas. Eso, combinado con la menor duración de los viajes, significa que muchas más especies son propensas a permanecer vivas durante todo el viaje.



Aunque las rutas representan riesgos importantes para las costas del Atlántico norte y noroeste del Pacífico , el Ártico se está convirtiendo en un destino atractivo . El turismo está creciendo, y contiene grandes reservas de recursos naturales. El Ártico tiene un 13% del petróleo sin explotar del mundo y el 30% de su gas natural. El suministro desde Groenlandia de metales raros se estima que será capaz de cubrir del 20% al 25% de la demanda global para el futuro próximo.



Hasta ahora, el Ártico ha estado aislado en gran medida del transporte marítimo, el desarrollo costero y las invasiones de origen humano, pero los científicos dijeron que es probable que esto cambie drásticamente en las próximas décadas.



"La buena noticia es que el ecosistema del Ártico está todavía relativamente intacto y ha tenido una baja exposición a las invasiones hasta ahora", dijo el coautor Greg Ruiz. "Ahora es el momento de avanzar en las opciones de gestión eficaces que impiden un auge en las invasiones y minimicen sus impactos ecológicos, económicos y de salud", dice.