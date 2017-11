La lengua de signos da la bienvenida a la palabra 'vidrio' para fomentar el reciclaje

Cuando las palabras no se escuchan o no existen, es necesario crearlas. Así, Ecovidrio y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), tiñen de verde la lengua de signos y emprenden el compromiso de sensibilización y divulgación para fomentar el reciclado de vidrio en la comunidad sorda.



Para ello, ambas entidades animaron a las personas sordas a participar en la creación de este nuevo signo. Su involucración en la iniciativa se ha traducido en distintas propuestas recibidas a través de las redes sociales. Entre todas, se ha seleccionado el signo que finalmente representará la palabra 'vidrio'.



Con el eslogan 'Reciclar está en tus manos. Y la palabra de vidrio, también', el proyecto recuerda que la lengua de signos sí contaba con un gesto para la palabra 'cristal' pero no disponía de una, en concreto, da para 'vidrio'.



Esta idea surge así para acercar a estas personas el valor y el compromiso por el reciclaje y el medio ambiente , tal como ha explicado Concha Díaz, la presidenta de la CNSE.



"Este es un proyecto muy necesario para nuestro colectivo, ya que acercamos a las personas sordas, de manera sostenible, el valor del reciclaje de vidrio para paliar el cambio climático".



Concha Díaz ha detallado cómo se crea un signo: primero se identifica el concepto, luego se consulta a la comunidad usuaria, se busca el asesoramiento del equipo de lexicografía y de expertos signantes, se registra en el vocabulario de CNSE y finalmente "pasar a formar parte de la lengua de signos".